Már ötezer fölött a földrengés halálos áldozatainak száma – a világ minden tájáról érkezik a segítség

A világ minden tájáról érkezik a segítség a török és szír katasztrófaövezetbe. Már Kína is bejelentette, hogy anyagi támogatás mellett egy mentőcsapatot is útnak indított a területre. Magyarországról a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kormány 50 millió forintos támogatásával érkezik, és egyéb segítségnyújtás mellett egy mobil kórházat is felállítanak. Eközben már ötezer fölé nőtt a földrengés halálos áldozatainak száma.

3 órája | Szerző: MTI

3 órája | Szerző: MTI

Törökországban már 3419-re emelkedett a hétfői földrengések halálos áldozatainak száma – ezt Fuat Oktay török alelnök kedd délelőtt jelentette be. Szíriában legkevesebb 1602 ember vesztette életét a földmozgás következtében. Forrás: MTI Oktay is megerősítette, hogy a hideg és a téli időjárás megnehezíti a segítség célba juttatását és a mentést. A három legsúlyosabban érintett tartományba, Hatayba, Kahramanmarasba és Adiyamanba csak a mentéshez kapcsolódó járművek léphetnek be, és csak a mentési tevékenységet végző járművek hagyhatják el őket. Törökországban a sebesültek száma 20 426-ra nőtt – közölte a török katasztrófavédelem (AFAD) kedden. Nem csak vesztesei vannak a földrengésnek: az Iszlám Állam több tagja meg tudott szökni a börtönből A hétfői észak-szíriai súlyos földrengést kihasználva az Iszlám Állam terrorszervezet több tagja megszökött egy börtönből a térségben – közölte a büntetés-végrehajtási intézet egyik illetékese az AFP francia hírügynökséggel. Az AFAD arról is beszámolt, hogy legkevesebb 5775 épület omlott össze a katasztrófában, miközben összesen 11 302 romba dőlt épületről érkezett hozzájuk bejelentés, de a fennmaradó közel hatezer épület állapotát egyelőre nem tudták felmérni. Ismertették, hogy a földrengéssel sújtott területek nagysága mintegy 110 ezer négyzetkilométer, Törökország területének nagyjából egyhetede. A mentési munkálatokban mintegy 24 500 hivatásos szakember vesz részt. Mindeközben Isztambulban ezrek lepték el a repülőteret, hogy önkéntesként menjenek a térségbe segíteni. A török légitársaság folyamatosan szállítja őket. Eddig 285 utórengést regisztráltak. Eközben a földrengések által sújtott szíriai településeken, Aleppóban és az ország északi területein súlyos károkat szenvedett városokban két mozgó orvosi rendelőt állít szolgálatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kormány 50 millió forintos támogatásával. Aleppó és Dzsabla városokban óriási pusztítást végeztek a hétfői földmozgások. A háború utáni felújítási munkálatok még nem fejeződtek be, így a heves összecsapások helyszínein kártyavárként dőltek össze a lövésekkel, robbanásokkal meggyengített szerkezetű házak; csak Aleppóban 30 ezer ember otthona sérült vagy semmisült meg a katasztrófa során – tudatták. A háború után lábadozó országban korlátozottak a vészhelyzetkezelési és egészségügyi eszközök, hiányos az azonnali segítségnyújtáshoz szükséges infrastruktúra. A térségben kialakított szakmai tapasztalatokra és együttműködésekre alapozva a Máltai Szeretetszolgálat – Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a Hungary Helps Program megbízásából – szíriai partnerei bevonásával valósít meg azonnali humanitárius programot Aleppó, Latakia és Dzsabla városokban. A programot a magyar kormány 50 millió forinttal támogatja. A Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott mozgó orvosi rendelők az elsődleges tervek szerint harminc napon át segítenek a földrengések térségében - áll a közleményben. A világ minden tájáról érkezik a segítség a katasztrófa területére Kína sürgősségi humanitárius segítséget nyújt a földrengés sújtotta Törökországnak és Szíriának – közölte Teng Po-csing, a kínai nemzetközi fejlesztési együttműködési hivatal vezetőhelyettese kedden. Kína körülbelül 40 millió jüan (2,1 milliárd forint) értékben küld gyorssegélyt Törökországnak, valamint elindul egy mentőcsapat, a lehető legrövidebb időn belül pedig egy orvoscsoport – mondta Teng. Peking összehangolja a Szíriának nyújtandó segélyszállítmányok célba juttatását, és gyorsítja a jelenleg is folyó élelmiszersegély-program végrehajtását – tette hozzá a politikus. A kínai kormány a helyzet alakulása alapján, lehetőségein belül továbbra is segítséget nyújt a két országnak – hangsúlyozta Teng.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek