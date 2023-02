Valósággal sorjáznak az álláshirdetések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, a hatóság informatikai szakemberek egész sorát venné fel. A meghirdetett tucatnyi pályázatban különféle fejlesztőket, informatikai referenst, adatbázis- és tesztautomatizálási mérnököt, üzemeltetőt és helpdeskest keresnek, de az IT-stratégia megalkotásához is alkalmaznának embert. Akit érdekel a lehetőség, annak érdemes csipkednie magát: a jelentkezési határidő a legtöbb esetben a héten lejár.

Fotó: Dimitri Otis

A NAV adatvagyona hatalmas, s a közeljövőben ennél is nagyobb lesz. Ellenőrzéseinket, kockázatelemzésünket az informatika segítségével tökéletesítjük, miközben fejlesztjük online szolgáltatásainkat, és virtuális térbeli kommunikációnkat is erősítjük

– ezzel magyarázta a Világgazdaság kérdésére a NAV szóvivője a létszámfejlesztést. Kis Péter András hozzátette: a hatóságnak a legjobb szakemberekre van szüksége, s az utóbbi időszak visszajelzései szerint sokan vonzónak is találják az adóhivatali munkát.

A szóvivőt az etikus hekkerekről is megkérdeztük. A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a NAV a múlt év végén hekkert keresett álláshirdetésben.

A felhívásra sokan jelentkeztek, ki is választottunk egy munkatársat. Azóta, az év elején újabb ilyen álláshirdetést tettünk közzé, jelentkezőkből ezúttal sem volt hiány

– mondta Kis Péter András. Magyarázatképpen elmondta, hogy a NAV adatvagyonának mérete mintegy 11 petabyte-nyi, ami kétszázötven évnyi HD-minőségű filmnek felel meg. Az adatbázisokat kellően védelmezni kell, az etikus hekkerek ebben is segíthetik a szervezetet. – Már korábban is dolgoztak hekkerek a NAV-nál, az új szakemberek hozzájuk csatlakoznak – mondta a szóvivő. A hekkercsoport nemcsak a támadások kivédésében, de a fejlesztésben is részt vesz.