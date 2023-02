Tiësto, Blasterjaxx, Regard, Alle Farben és Riton, Charlotte de Witte, Carl Cox, Joseph Capriati, valamint Adam Beyer neve is szerepel az idei Balaton Sound szerdán bejelentett fellépői között. A fesztivál június 28-tól július 1-jéig tart Zamárdiban.

Fotó: AFP

Az alternatív elektronikus zene képviselői a fesztiválon belül a B my Lake nevével jelzett színpadokon adnak műsort. Itt lesz hallható a világ legjobb női dj-jének választott Charlotte de Witte, akinek a férje, Enrico Sangiuliano szintén színpadra lép. Jön továbbá Carl Cox, az olasz Joseph Capriati, a kijevi dj-páros, az Artbat vagy a DJ Mag Top 100 listán szintén jegyzett Adam Beyer. Élő show-val érkezik Gioli & Assia, Tinlicker és Satori is.

Új helyszín lesz a Dreher színpad, ahol a party brandek váltják egymást naponta, a nagyszínpados programok végeztével. Itt mutatkozik be a house és tech house műfajra specializálódott Claptone Masquerade partisorozata, élen az arany maszk mögé bújó dj-vel.

A már szintén korábban bejelentett Armin van Buuren nagyszínpados fellépése után az új helyszínen a Rave Culture mutatkozik be. Itt lép fel a W&W, Will Sparks, Axmo, Dubvision és Olly James. Ugyanez a helyszín fogadja be a népszerű holland Q-Dance csapatát, amely az elektronikus zene keményebb stílusaira, a hardstyle-ra, a hardcore-ra és a hard trance-re összpontosít olyan nevekkel, mint a Sub Zero Project, RAN-D, Sefa, Sound Rush, Rebellion, TNT, Villain.

A tört ritmusok éjszakáját hozza el a Next Level, mások mellett Tchamival, Matrodával és Sullivan Kinggel. A B my Lake-helyszínek underground fellépői között lesz Agents of Time, Amémé, Anfisa Letyago, Anna, Argy, Artbat, Charlie Sparks b2b Parfait, Cera Khin, Clara Cuvé, Coeus, Dubfire, Fred Lenix, Indira Paganotto, Joris Voorn, Layla Benitez, Pan-Pot, Parfait, Philipp Straub, Sam Paganini és Sebastian Leger. A korábban bejelentett fellépők között volt Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Hardwell, KSHMR, Dimension, Joel Corry, Kungs, az Ofenbach és a Vini Vici.