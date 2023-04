A ChatGPT a magyar felhasználókat is lázba hozta: mind a lakosság, mind a cégek próbára teszik a mesterséges intelligenciát, kutatva a területeket, amelyeken a segítségükre lehet. A cégek leginkább arra kíváncsiak, hogy az új technológia képes-e a munkafolyamataik optimalizálására, ezáltal a hatékonyságuk növelésére. Szesztay Péter, a BP Digital SEO ügynökség ügyvezetője közleményében emlékeztetett, a mesterséges intelligencia alapú szoftvereket a fintechvállalatok és a marketingesek tesztelik a leginkább, de készült már mesekönyv, filmelőzetes és vers is itthon ilyen formában. Kiemelte, ha valaki nem kellő szakértelemmel használja az MI alapú szoftvereket, az akár öngólt is eredményezhet.

Fotó: Shutterstock

Az indulását követő öt napon belül egymillióan próbálták ki világszerte a ChatGPT-t, amely minden idők legdinamikusabban növekvő felhasználói bázissal büszkélkedő honlapjává vált. A mesterséges intelligencia alapú szoftvert havonta több mint egymilliárd felhasználó használja – körülbelül kétharmaduk férfi.

A felhasználókat simán átverheti a ChatGPT

A fejlesztő Open AI szerint az emberek 53 százaléka nem tudja megállapítani, hogy a ChatGPT által írt szöveget mesterséges intelligencia generálta.

Az ügynökség tapasztalata szerint Magyarországon egyelőre kevésbé elterjedt a lakosság körében a ChatGPT, de itthon is folyamatosan nő a felhasználók száma, miközben jó néhány olyan innovatív projekt indul a vállalati szférában, amely az MI-re épül.

„Néhány cég cikkek írásához teszteli a szoftvert, de webáruházaknak is készül már mesterséges intelligencia alapú keresőmotor. Hallottunk olyan történetet, hogy valaki a parkolási bírságot úszta meg úgy, hogy a ChatGPT segítségével fogalmazta meg a panaszlevelét” – árulta el Szesztay Péter. Hozzátette: a technológia a modelliparban is jelen van, ugyanis már lehet olyan fotókat vásárolni reklámkampányokhoz, amikhez az MI generálja a rajta szereplő modell arcát.

A szakértő úgy véli, a ChatGPT az emberi gondolkodás gyorsítására, a munkafolyamatok optimalizálására és ötletgenerálásra a legalkalmasabb. Aki például nagyon sok e-mailt kap, annak hasznos lehet az a mesterséges intelligencia alapú megoldás, amely összefoglalja a levelek tartalmát és segít a gyors, pontos, igény szerint automatikus válaszadásban.

Még a ChatGPT sem veheti át a Google helyét

Bizonyos munkakörökben ez 20-30 százalékos időmegtakarítást is eredményezhet.

A sokrétű használattal kapcsolatban megemlítette, hogy ők a csapatépítő programokhoz is a szoftvertől kértek tanácsokat, hogy listázza ki a legkreatívabb feladatokat, amikből válogatni tudnak.

A cég közleménye alapján arra a kérdésre, hogy a ChatGPT a jövőben átveheti-e a Google helyét, Szesztay Péter nemmel válaszolt. Szerinte a két szoftver felhasználási módja különbözik egymástól, ráadásul a Google lefedettsége olyan magas világszinten, hogy a ChatGPT egyhamar nem tud fölé kerekedni.

Jelen pillanatban biztos, hogy a technológia nem tudja teljesen kiváltani az embereket. Egyetlen szakmának a csúcsát sem lesz képes elérni a mesterséges intelligencia

– szögezte le. Hozzátette: ha valaki nem szakemberként irányítja az MI alapú szoftvereket, akkor abból nagy melléfogások lehetnek, a ChatGPT-t is meg kell tanulni tehát jól használni, csodákat nem szabad várni tőle – ellenkező esetben sokat árthatunk is.

Sok az aggodalom a ChatGPT miatt

A japán miniszterelnök szerdán bejelentette, a G7-országok vezetői a mesterséges intelligencia, így a ChatGPT jelentette veszélyt is megtárgyalják a jövő hónapban sorra kerülő hirosimai csúcstalálkozón. Eközben egy friss tanulmány alapján a ChatGPT mesterségesintelligencia-chatbot működtetéséhez szükséges adatközpontok vízfogyasztása jelentős: 20–50 kérdés megválaszolásához félliternyi vizet használ fel.