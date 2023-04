Sokkal jobb ételeket kapnak Joe Biden elnök emberei az Air Force One fedélzetén, mint az alelnök, Kamala Harris stábja az alelnöki Air Force Two repülőgépen. Az Air Force One fedélzetén meleg ételeket, válogatott fogásokat szolgálnak fel aranykeretes tányérokon, hideg italok kíséretében, miközben az alelnök csapatának barna zacskós szendvicsek jutnak.

Joe Biden és Kamala Harris ezúttal közös repülővel érkezett. Fotó: AFP

Kamala Harris stábja felháborodott az ellátásban tapasztalható igazságtalan különbségen.

Ők marhabélszínt kapnak hideg sörrel, mi pedig egy barna zacskóba csomagolt szendvicset, mindenféle ital nélkül

– mondta neve elhallgatását kérő forrás, aki korábban az alelnök csapatában dolgozott. Hozzátette, hogy az ételek az Air Force Two fedélzetén borzalmasak voltak. Az alelnöki gépen ráadásul nem is mindenki kap ellátást, miközben az Air Force One fedélzetén az újságíróknak is jár a fejadag – írta meg a Telegraph.

Egy tisztviselő szerint még kampány is indult a Fehér Házban, hogy az alelnök csapata is jobb ebédet kapjon, amikor muszáj hivatalos ügyben elutazniuk.

Nincs ingyenebéd

A híres közgazdaságtani kifejezést ebben az esetben szó szerint kell érteni, mivel az Air Force One fedélzetén mindenkinek ki kell fizetnie az étkezését, még akkor is, ha nem evett semmit, így az újságíróknak is. Az Air Force One fedélzetén az utasszámnak megfelelően készítik el az ételeket, amiket átalányban ki kell fizetniük az utasoknak. Ez főként az alacsonyabb beosztásban dolgozó személyzetnek és az újságíróknak fáj, akiknek évente akár 1000 dollárt is rá kell fordítaniuk a munkakörükhöz tartozó utazásokra. Ennek ellenére az elnöki stáb tagjai kijelentették, hogy az étel első osztályú. Az étkezést átalányban számolják el az utak során, az ár pedig a fogástól és az út hosszától függ. Joe Biden egy korábbi munkatársa elmondta, hogy egy út alkalmával nagyjából 17–50 dollár között ingadozott az étkezés ára, ebben benne volt az ebéd és az ital, de a rágcsálnivalók már nem – olvasható a Politico oldalán. Azokért külön kell fizetni. Ugyanígy extra költséget számítanak fel az elnöki gépen az olyan különleges fogásokért, mint amilyen a vegetáriánus menü.

Fotó: AFP

Az Air Force One ellátása nem a jelenlegi elnök alatt lett fizetős. Már Donald Trump egy volt asszisztense is elmondta, hogy egy alkalommal 23 dollárt kellett fizetni csak a nassolásért.

Joe Biden munkatársai hiába élvezhetik a legjobb falatokat, így is zúgolódnak, mivel az étkezést lemondani nem lehet, és arra sincs lehetőség, hogy valaki otthonról vigyen magának ebédet az útra.

Az étkezést nem a repülőgépen kell kifizetni, hanem néhány nappal az út után kapják meg az utasok e-mailben, hogy mennyivel tartoznak. Aki nem fizet időben, azt felszólító e-mailekkel kezdik el zaklatni, amiben felhívják a figyelmet arra, hogy az Air Force One fedélzetén utazni nem jog, hanem kiváltság.

Barack Obama egykori videósa, Arun Chaudhary 2009 és 2011 között sűrűn utazott az Air Force One fedélzetén. Elmondta, hogy

igazságtalannak és kegyetlennek érezte, hogy a munkája miatt több száz dollárt kellett kifizetnie egy elnöki körút alkalmával.

Joe Biden megint elesett egy lépcsőn Felvétel készült az amerikai elnökről, ahogy ismét elesik egy lépcsőn, ezúttal Varsóban történt az eset.

Kamala Harris stábjának így is fájdalmas a különbségtétel. Elmondták, hogy hideg szendvicseket és tésztákat, néha sült krumplit kaptak – írta a Politico.

A kora reggeli járatokon minden alkalommal tojásos burritót adnak

– mondta egy alkalmazott. Hozzátették, hogy az olcsó menük olyan silány minőségűek, hogy 2-3 harapás után rendszerint vissza is kerülnek a szendvicsek a barna zacskókba.

Az alelnök stábjában egyre többen kezdnek lázadozni a rendszer ellen. Sokan úgy gondolják, hogy a feladataik legalább olyan súlyúak, mint az elnöki adminisztrációban dolgozóké, viszont ehhez képest egyáltalán nincsenek megbecsülve.

Nem kapjuk meg ugyan azokat a juttatásokat, mint a nyugati szárnyban dolgozók, ráadásul a repülőutakon is olyan silány ételt kapunk, ami eszünkbe juttatja, hogy nem vagyunk egy ligában az elnök embereivel

– mondta egy az ügyet ismerő forrás.

Az Air Force One konyhája

Az ABC News írta meg, hogy az elnöki repülőgép szakácsait külön válogatják ki a legjobb séfek közül az Egyesült Államokban. Minden útra külön menüvel kell készülniük. A repülőgépen használt minden porcelánedény a hivatalos elnöki pecséttel van ellátva. Amortizáció esetén megsemmisítik a darabokat, hogy ne lehessen őket továbbértékesíteni. A fogásokat nem a repülőgépen készítik el, ott csak összeállítják őket. A főzésre az Andrews légi támaszponton kerül sor. A rövidebb járatokon bisztrómenüt szolgálnak fel, a hosszabb utakon viszont többófogásos étkezést kap a repülőgép összes utasa. A ógép személyzete, az elnök stábja, a biztonsági szolgálat és az újságírók is ugyanazt a menüt kapják. A gép gyomrában van egy nagy hűtőhelyiség, ahol a hosszú, nemzetközi utak során tárolják az ételeket. A menüben található ételektől egyedül az elnök térhet el. Neki és családjának mindent külön készítenek el a séfek. Donald Trump egyszer Big Macet akart enni egy út során, és a szakácsok ezt is megoldották neki.