Zacher Gábor toxikológus a Pénzcentrum vendége volt, ahol az okosdrogokról és azok terjedéséről beszélt. Elmondta, hogy ezek a készítmények a legtöbbször receptre kapható, a hiperaktivitás kezelésére szolgáló gyógyszerek, amik megjelentek a feketepiacon is.

Fotó: Meszaros Matyas / Kisalföld

Ezek a stimulánsok arra szolgálnak, hogy az emberi elme minél hatékonyabban működjön, akár szélsőséges körülmények, például alvásmegvonás esetén is. A Pénzcentrum azt írta, hogy a különböző agyserkentők különösen az egyetemi hallgatók, a kutatók, e-sportolók és a bankárok között terjednek.

Zacher Gábor elmondta, hogy az ilyen stimulánsok nem számítanak újdonságnak, a koffein is ilyen, amit már évszázadok óta használ az emberiség.

A gyógyszeripar viszont dolgozik az egyre hatékonyabb, mellékhatásoktól mentes szereken, ezeknek a fejlesztéseknek az eredménye az úgynevezett okosdrogok.

Ezeknek a készítményeknek az új generációja gyorsan terjed az Egyesült Államokban. 2020-ban már 2,21 milliárd dolláros éves forgalmat hoztak össze ezek a gyógyszerek a Netflix által készített Take your pills című dokumentumfilmje alapján – írta meg a Pénzcentrum. Zacher szerint a most futó szerek elődei már a második világháború idején is ismertek voltak, csak akkor a katonáknál használták őket. Később fogyást segítő készítményként kerültek forgalomba.

Manapság többek között az ADHD kezelésére felírt gyógyszerekről van szó, amelyek szedése megemeli a vérnyomást és fokozza a pulzust. A páciens ettől úgy érzi, hogy tele van energiával, jobban tud koncentrálni és az elméje képes kizárni a zavaró ingereket. Ezek a szerek viszont függőséget okoznak, és a hatásuk a beszedett dózistól függően sokkal erősebb is lehet.

Belassulhat az Egyesült Államok, nincs elég a legális pörgetőből Egyre többen jelzik, hogy hiány van a népszerű, receptre kapható pörgetőből. Hozzátartozik a történethez, hogy rendkívüli módon megugrott az idén a kereslet a szerre.

A toxikológus szerint az egyik legveszélyesebb hatása ezeknek a szereknek, hogy nem lehet megmondani, hogy milyen hatásuk lesz.

Például az Adderall esetén a dózist orvosi vizsgálatok után egyénenként állapítják meg, hogy a kívánt hatást fejtse ki. Zacher Gábor szerint a feketepiacról beszerzet készítmény emiatt

teljesen váratlan hatást fejthet ki a szervezetre, aminél még a végpont, vagyis a túladagolás és a halál is bekövetkezhet.

Magyarországon Ritalin néven fut ez a fajta gyógyszer, receptre lehet csak kapni, szigorú szakorvosi felügyelet mellett, de ez nem azt jeleni, hogy nem jelenik meg a készítmény a feketepiacon – írta a Pénzcentrum.

Magyarországon nem a pörgető, hanem a nyugtató inkább a jellemző

A hiperaktivitás kezelésére szolgáló készítmények Magyarországon is terjednek, de idehaza jellemzőbb a különböző nyugtatók szedése. Ilyen a Frontin, a Xanax és a Helex.

Ezek a gyógyszerek a testre hatnak, a hormonok befolyásolása pedig mellékhatások formájában is visszaüthet – megváltozhat az érzelmek megélése, egyesek nem tudnak tőlük érzelmeket átélni

– olvasható a Pénzcentrumon. Zacher hozzátette, hogy bár átmenetileg ezek a gyógyszerek valóban segítenek, ellazítják az embert, aki így maga mögött hagyhatja a gondjait, de csak egy időre. A hatás elmúlásával a stressz és a szorongás visszatér, a beteg pedig ismét a gyógyszerhez nyúl, ami rövid távon függőséghez vezet.