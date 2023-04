Pentagon-iratok: kínai cég kémkedhetett az amerikai kormány után

A Pentagonból kiszivárgott dokumentumokból nem csak az derült ki, hogy az Egyesült Államok több szövetségese után is kémkedett, hanem a is, hogy a kínai Hangzhou Hikvision Digital Technology is lehallgatta az amerikai kormány tagjait. A kínai tech vállalat olyan eszközöket adott el harmadik félen keresztül a kormányzatnak, amikkel információkat gyűjtöttek a tisztviselőkről. A kínai cég tagadja a vádakat.

9 órája | Szerző: VG/MTI

9 órája | Szerző: VG/MTI