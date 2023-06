A május 26-i bemutató óta mindössze 3,6 millió dollárt tudott összekalapozni A kis hableány című film a kínai mozikban. Az ázsiai ország az egyik legnagyobb piaca a hollywoodi filmeknek, sokszor az dönti el, hogy egy új bemutató sikeres lesz-e anyagilag, hogy mennyien ülnek be rá Kínában. Éppen ezért a hír egy arculcsapással ér fel a Disney-nek.

Fotó: Walt Disney Pictures / Lucamar P

A klasszikus mese élő szereplős változata már azóta közutálatnak örvend, hogy kiderült: a főszerepet egy színes bőrű énekesnő, Halle Bailey alakítja. A rasszkérdés tehát a forgatás kezdete óta körüllengi a filmet, és sokan most úgy látják, ez okozta a kínai bukást is, habár a legtöbb kínai fórumon sokkal inkább a gyenge történetet és kivitelezést nevezték meg fő okként, amiért lehúzták az alkotást.

Az elmaradó kínai bevételek nagyon rossz hírt jelentenek az amúgy is spórolni és leépítésekre kényszerülő Disney-nek. Még 2020-ban is, a Mulan élő szereplős változata is össze tudott kalapozni 40 millió dollárnyi bevételt Kínában, pedig azt a filmet a koronavírus-válság kellős közepén mutatták be.

A kis hableány új változata 343 millió dolláros bevételnél tart világszerte, ennek jelentős részét, 202 millió dollárt az Egyesült Államokban tudta összekalapozni – írja a The Guardian című lap.