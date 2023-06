A globalizáció, és az egyre jobban kinyíló világ egyik velejárója, hogy az emberek jobban és egyre többet szeretnek utazni. Vannak, akik csak nyaralásként, kikapcsolódásként mennek egy-egy távolabbi helyre, másoknak komoly célkitűzésük, hogy bejárják a világot, és minél több országba eljussanak. Sőt, léteznek már olyan influenszerek is, akiknek az utazás és kirándulás a fő profiljuk, és lényegében abból élnek, hogy külföldre járnak.

Fotó: ABC 10 / YouTube

A koronavírus-járvány ugyan pár évre behúzta a kéziféket az utazás szerelmesei számára, azonban a korlátozások eltörlésével szinte minden visszatért a régi kerékvágásba.

Mint szinte minden sportnak vagy hobbinak, így az utazásnak is vannak extrém versenyzői. És még ebben a kategóriában is az élre tört Randy Williams, akinek történetét a CNN mutatta be. Az R Dub néven ismert férfi főállásban DJ-ként dolgozott San Diegóban. Olyan magas szintre fejlesztette a világ bejárását, hogy egyszer csak azon kapta magát, hogy csupán egy olyan ország van hátra az ENSZ által elismert tagállamok közül, amelyet még nem látogatott meg.

Mit tehet valaki, aki már minden létező országot meglátogatott? Hát alapít egy újat.

Erre a következtetésre jutott Williams. Ennek érdekében 19 ezer dollárért (csaknem 6,5 millió forint) vásárolt egy 11,07 hektáros üres, száraz földterületet a kaliforniai sivatagban, hogy ott építsen fel egy teljesen új országot.

Kifogytam az országokból, ezért létrehoztam a sajátomat

– nyilatkozta.

Mivel DJ-ként a slow jam stílus követőjének számít, így az ország a Slowjamastan nevet kapta. Az állam 2021. december elsején 12 óra 26 perckor hivatalosan is kikiáltotta függetlenségét az Amerikai Egyesült Államoktól, és az elszakadási ceremóniát élőben közvetítette országa fővárosából, amelyet Dublandiának keresztelt el. Bár az ország neve Slowjamastani Köztársaság, Randy Williams az ország legfőbb vezetője, a titulusa pedig Slowjamastan szultánja.

Az alapítás óta eltelt másfél évben számos furcsa törvényt hozott. Például tilos a műanyagpapucs viselése, illetve az ország légtere felett a repülőn ülve tilos mezítláb lenni, vagy a lábat a repülő falára tenni.

Fotó: ABC 10 / YouTube

Slowjamastan már útlevelet állít ki, saját zászlóval rendelkezik és saját fizetőeszközt bocsátott ki, amely a duble nevet viseli. A nemzeti ünnepségeken a saját nemzeti himnuszukat játszák. Az országnak vannak nagykövetei, illetve országgyűlési képviselői is (bár a törvényeket a szultán hozza).

A Slowjamastani Köztársaság már több ezer állampolgára van (köztük mintegy 20 magyar is).

Állampolgárságot igényelni ráadásul nem egy bonyolult eljárás. A mikroállam hivatalos honlapján lehet kérvényezni, egy kérdőív kitöltésével, és az állami hírlevélre történő feliratkozással.

A jelentkezés ingyenes, azonban 20 dollárért prémium állampolgárság is kérvényezhető.

A prémium állampolgárok a hivatalos listán fényképpel együtt szerepelhetnek. A prémium jelentkezések elbírálása 24–48 óra. A nem prémium jelentkezéseket 48 óra és 180 nap közötti időintervallumban bírálják el.

Azt követően, hogy teljesítette célját, hogy a világ minden országát meglátogatta, Randy Williams tárt karokkal várja a turistákat a Slowjamastani Köztársaságba, amelyet a világ elsőszámú mikroállamává szeretne fejleszteni.

A szultán az ENSZ által elismert mind a 193 országot meglátogatta már, utolsóként Türkmenisztánt.

Az egyik ok, amiért létrehoztam a Slowjamastant, az volt, hogy 193 ország után akartam egy 194. országot is

– nyilatkozta az alapítás céljával kapcsolatban.

A teljese nevén The United Territories of The Sovereign Nation of The People’s Republic of Slowjamastan, a 78-as kaliforniai állami út mellett található, San Diegótól két és fél órányi autóútra északnyugatra. A kis földterület jelenleg még nem sokkal több egy sivatagnál, de Williams hatalmas „Üdvözöljük Slowjamastanban” táblát állított fel az autópálya mellett, határellenőrző állomást épített, és miniszteri irodája fölött lobog a színes slowjamastani zászló.

Fotó: ABC 10 / YouTube

Williams azonban nem úttörő a miniállam-alapítósdiban. Sőt, az ihletet is onnan szedte, hogy utazásai során többször belebotlott különc figurák által irányított önjelölt kis országokba.

Ilyen volt a Molossia Köztársaság, amely egy 11,3 hektáros mikroállam Nevadában, ami 1998-ban kikiáltotta függetlenségét az Amerikai Egyesült Államoktól. Williams 2021-ben járt ott, ahol ráadásul Őexcellenciája, Kevin Baugh elnök személyesen vezette körbe.

A Molossia Köztársaság szintén rendelkezik saját honlappal. Itt azonban nem könnyű állampolgárságot szeretni, mivel molossiai lakóhely szükséges hozzá, a kis országban pedig nincs szabad szoba. A hivatalos tájékoztatás szerint Molossia háborúban áll a Német Demokratikus Köztársasággal (az NDK megszűnt, miután 1990-ben Németországot újraegyesítették). A háborúskodás pedig nem kevés pénzt emészt fel, így az ország háborús kötvényt is kibocsátott. Ehhez 3 dollárért lehet hozzájutni a PayPalon. Azért csak dollárért, mivel az amerikai fintechcég nem használja az ország hivatalos valutáját, a valorát. Ennek oka szerintük az lehet, hogy a valora fedezete nem arany, hanem csokoládé és süteménytészta.

Slowjamastan azonban sokkal nagyobb léptékben gondolkodik, mint Molossia.

Legtöbbször diktatúra vagyunk. Alkalmanként különleges szavazási ceremóniákat és népszavazásokat tartunk. Nemrégiben megengedtem a polgároknak, hogy szavazzanak arról, mi legyen a nemzeti gyümölcsünk, sportunk, sőt még arról is, hogy mi legyen a nemzeti állatunk neve

– mutatta be a jogrendet Williams.

A szultán szívesen pózol fotókon és tart nyilvános beszédeket élénkzöld szultáni egyenruhában, hamis katonai kitüntetésekkel, arany vállpántokkal és színes napszemüveggel. Határőröket alkalmaz és biztonsági emberekkel veszi körül magát, amikor országában rendezvényeket tart.

Slowjamastan szultánjának karaktere és öltözködése Williams szerint remek módja annak, hogy rávilágítson a politikában és a diktatúrákban fellelhető abszurditásokra.

A mikroállamba az elmúlt hónapokban szép számmal érkeztek a turisták, Williams szerint a legnépszerűbb tevékenységek közé tartozik a Slowjamastan felirat előtti szelfizés, a Függetlenség tér meglátogatása és a nemzeti állat, a megfoghatatlan slowjamastani mosómedve keresése.

Természetesen további fejlesztési tervekkel is rendelkezik a szultán. Amennyiben összejön rá a költségvetés, szeretne többek között armadilló farmot, BBQ éttermet, és egy szultán-szobrot is.

Fotó: ABC 10 / YouTube

Williams szeretne diplomáciai kapcsolatokat létesíteni más országokkal. Utazásai során már 16 ország pecsételte le a slowjamastani útlevelét, többek között Dél-Afrika, Új-Zéland, Vanuatu és az Amerikai Egyesült Államok is.

A vezető szerint egyértelmű, hogy Slowjamastan technikailag megfelel az 1933-as Montevideói Egyezményben meghatározott szuverén nemzetállam kritériumainak, amelyet általában az ország legjobb definíciójaként szoktak említeni. A Montevideói Egyezmény alapján egy országnak rendelkeznie kell állandó lakossággal, meghatározott területtel, kormánnyal és azzal a képességgel, hogy diplomáciai kapcsolatokat kössön más államokkal.

Williams számára a következő lépés az lenne, hogy elnyerje a mikroállam számára az Egyesült Államoktól való elszakadás hivatalos elismerését.

Saját elmondása alapján Facebookon, a Twitteren, és Instagramon is küldtek erről szóló üzenetet Joe Bidennek, azonban nem érkezett rá válasz.