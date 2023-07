A Dust Bunny című horrorfilm forgatása miatt tartózkodik Budapesten, aki az egyik belvárosi reggelizőbe is betért, ahol készített néhány közös fotót a személyzettel. A We Love Budapest megírta, hogy Mikkelsen egy Dorottya utcai helyre is betért, ahol készített néhány közös fotót a személyzettel.

Fotó: Franck Robichon / MTI

A lap hozzáteszi, hogy

a fotók már sem a színész hivatalos felületein, sem a reggeliző oldalán nem érhetők el, de egy rajongói oldal megosztotta a felvételeket.

Ez a rajongói oldalon posztolt kép szerint a szintén V. kerületi Fehér Hajó utcában is járt Mikkelsen.

A Dust Bunny című horrorfilmet Bryan Fuller (Hannibal, Halottnak a csók) írja és rendezi, a filmben Mikkelsen mellett Sigourney Weaver is fontos szerepet játszik majd.