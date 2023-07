A nyári hónapokat hagyományosan uborkaszezonnak szokták tartani mozis körökben. A legtöbb stúdió ezekre a hetekre időzíti a forgatásokat vagy az utómunkát, hogy szeptembertől hétről hétre érkezzenek a blockbusterek a mozikba. Általában nyárra a gyerekeknek szánt filmeket szokták időzíteni, hiszen a vakáció alatt kell valamilyen programot találni a hétköznapokon is. Az idén nyáron viszont a stúdiók nem fogták vissza magukat, és igazi sikervárományos alkotásokkal árasztották el a mozikat.

Tom Cruise ismét akcióba lendül az idén nyáron.

Fotó: Northfoto

Nyáron jellemzően kevesebben mennek moziba, hiszen sokan nyaralnak, illetve a mozijegy árát van, aki inkább strandbelépőre költi. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a fontosabb filmeket a stúdiók inkább az ősztől küldik a ringbe, de ez a trend a koronavírus-járvány megszűnésével megfordult. Júniusban is hetente tűztek egy-egy blockbustert a műsorra a filmszínházak, sőt július második felében rátesznek erre még egy lapáttal.

Ezen a héten indul világmegmentő útjára Tom Cruise a Mission: Impossible – Leszámolás – Első rész című filmben.

Az alkotás borítékolhatóan kasszasiker lesz, amire szüksége is van, hiszen a költségvetése több mint 290 millió dollár volt.

A közönség általában imádja Tom Cruise filmjeit, ezt a tavalyi Top Gun: Maverick esetén is bizonyította, a Lehehetlen küldetés-széria pedig mindig képes megmozgatni a mozibarátokat.

A kérdés már csak az, hogy 2022-höz hasonlóan az idén Tom Cruise kapja-e a nyári szezon koronáját. Ebbe két másik nagyszabású alkotás szólhat bele: július 20-án egyszerre kerül a vásznakra Greta Gerwig Barbie-filmje, illetve Christopher Nolan Oppenheimer-mozija.

Fotó: Universal Pictures

Ez a két film az idei év talán legnagyobb sikervárományosa, amit leginkább a rendezőknek, illetve a szereplőgárdának köszönhetnek. Az Oppenheimer főszerepeiben nem kisebb nevek sorakoznak, mint Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. és Florence Pugh. A rendezői székben pedig Christopher Nolan önmagában is garancia lehet a sikerre. A Barbie esetén érdekesebb a helyzet, hiszen a 20. század egyik ikonikus játékfigurájáról készülő film alapötlete első hallásra talán nem a leglenyűgözőbb. Ennek ellenére Margot Robbie és Ryan Gosling a főszerepben már felkelti az emberek érdeklődését, ráadásul a film kiváló marketingkampánya is egyre inkább felhajtja az érdeklődést a rózsaszín alkotás iránt.

Akkora sikert vár a Mattel a Barbie-tól, hogy a gyártó további 14 film előkészületeit jelentette be A Barbie-film lehet a 2023-as év egyik nagy dobása a mozikban. A patinás szereplőgárda mellett egy olyan franchise-t álmodtak vászonra, ami csak a játékfigurákból és azok kiegészítőiből évi több száz millió dollárt termel. A Mattel amerikai játékgyártó bejelentette, hogy 14 másik film előkészületei is elkezdődtek, ezek pedig mind a gyártó ikonikus játékaihoz köthetők. Készül például film a dinoszauruszos Barney franchise-hoz, illetve a Hot Wheelshez.

Greta Gerwig filmje esetén patikamérlegen adagolt marketinget lehet látni. A film cselekményéről gyakorlatilag semmit nem lehet tudni, még a főbb szerepekben lévő színészek is azt mondták, hogy fogalmuk sincs, miről is szól majd a kész alkotás. Emellett olyan gerillamerkating-akciókkal is népszerűsítették a filmet, mint amikor elterjedt a hír, hogy a világ összes pink festékét elhasználták a forgatásokon, vagy egy „baki” miatt káromkodást írtak a film francia promó plakátjaira.

Margot Robbie és Ryan Gosling, a Barbie-film főszereplői.

Fotó: Kay Blake / Northfoto

A Barbie és az Oppenheimer körül a felhajtás akkorára dagadt, hogy a két film csatája a mozikban is mémmé vált. A közösségi médiában terjednek a képek és vicces bejegyzések

a két filmről, amiket közösen csak Barbenheimer néven illetnek a nézők.

A Barbenheimer-mémek akkor kezdtek el terjedni, amikor néhány hónappal ezelőtt egy pletyka szerint Christopher Nolan arra kérte a Universalt, hogy csúsztassák el az Oppenheimer premierjét, mert tart attól, hogy a Barbie-film elcsábítja a nézőket a nyitóhétvégén, ami bukáshoz vezethet a kasszáknál. Később Nolan ezt cáfolta, és kijelentette, hogy az atombomba megalkotójáról szóló életrajzi thriller nem riad meg a Barbie-babától, így marad a közös premier.

Ez a döntés pedig hatalmas sikernek ígérkezik, hiszen hiába debütál egyszerre a két film, az előzetes adatok alapján a mind a kettő kasszát fog robbantani július 21-én (a magyar premier július 20., csütörtök). A legnagyobb amerikai mozilánc, az AMC közölte, hogy csak az előfizetéses rendszerükön keresztül

már több mint 20 ezren váltottak jegyet ugyanarra a napra a Barbie-ra és az Oppenheimerre is

– írta meg a Variety.

Ez a trend pedig elkezdett terjedni a világon, egyre többen vannak, akik egy napon, egymás után nézik meg a két filmet.

A Barbie és az Oppenheimer egyaránt 100 millió dollárból forgott,

így egy jó nyitóhétvége segítségével borítékolható lesz a profit mind a kettőnek.