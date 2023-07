A 38 éves brit pilótának ez az idei első és pályafutása 104. pole pozíciója, a Hungaroringen kilencedik alkalommal indulhat az élről.

A második helyen a Red Bull kétszeres világbajnok, címvédő holland pilótája, Max Verstappen végzett mindössze három ezredmásodperces lemaradással, míg a harmadik időt a McLarennel versenyző brit Lando Norris érte el.

Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj idõmérõ edzésének elsõ helyezettje a mogyoródi Hungaroringen

Fotó: Czeglédi Zsolt

Mellőle a csapattárs Oscar Piastri indulhat majd, míg az ötödik rajtkockát meglepetésre az Alfa Romeóval versenyző kínai Csou Kuan-jü szerezte meg.

A rajtsorrendről döntő edzés ideális körülmények - napsütés, minimális légmozgás, 26 Celsius fokos levegő-, 45 fokos aszfalthőmérséklet - között, és gyakorlatilag teljes telt ház előtt kezdődött.

A holland szurkolók hozták a tavalyi formájukat, ugyanis ezúttal is hatalmas üdvrivalgással fogadták a körözés kezdete előtt a pályán végighaladó, az ő öltözékükhöz hasonlóan narancssárga takarítóautót.

Gumiszabály

A Magyar Nagydíjon tesztelték először az időmérőkre tervezett új - sok versenyző által kritizált - gumiszabályt: eddig a versenyzők maguk dönthettek arról, mikor milyen abroncsot tesznek fel az autókra, ezúttal azonban

az első szakaszt kötelezően kemény, a másodikat közepes, a harmadikat pedig lágy gumikon kellett teljesíteni.

A rendszerrel Monzában is kísérleteznek, mert a fenntarthatóság jegyében az F1 vezetősége szeretné, ha az eddigi 13 szett abroncsnál kevesebbet, maximum 11-et használnának a pilóták egy versenyhétvégén.

Részben ennek is volt köszönhető, hogy az első, 18 perces periódusban a megszokottnál több gyors kört tettek meg a versenyzők, sőt, az utolsó percre kisebb tömegjelenetek is kialakultak a célegyenes előtt.

A legkellemetlenebb meglepetést a tavaly pole pozíciós brit George Russell (Mercedes) szolgáltatta, aki már itt búcsúzott és csak a 18. helyről rajtolhat vasárnap.

A második, 15 perces szakaszban is nagy volt a forgalom a mogyoródi aszfaltcsíkon, ennek végén pedig leginkább Carlos Sainz (Ferrari) bosszankodhatott, aki mindössze két ezredmásodperccel maradt le a 10. helyezett, ezzel a harmadik szakaszba jutó Fernando Alonsótól (Aston Martin).

A záró 12 perc első fele után a várakozásoknak megfelelően Verstappen vezetett, a holland azonban második gyors körével nem tudott javítani, ezt pedig Hamilton kihasználta, és "ellopta" red bullos riválisa elől a pole pozíciót.

A Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik a Hungaroringen.

A teljes rajtsorrend:

--------------------

1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

3. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

4. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

5. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

6. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

7. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

9. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

George Russell (brit, Mercedes)

10. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Logan Sargeant (kanadai, Williams)