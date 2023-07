Barbie francia botrányt kavar: igen pikáns célzást tartalmaz a plakát – hatalmas baki vagy gerillamarketing? Kiborította Franciaországot Greta Gerwig filmjének a plakátja. A Barbie promóciós poszterein két ártalmatlan mondat szerepel, aminek a francia szlengben van egy másik, meglehetősen obszcén jelentése is. Ha egy francia nem tudná, hogy miről is szól a Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével készülő alkotás, azt is gondolhatná a plakát alapján, hogy egy pornófilmről van szó.