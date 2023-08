A Dnyipro megyéből érkezett 12–14 éves fiatalok egy hétig nyaralhatnak Budapesten, nagy részük még soha nem járt külföldön – írja a Kárpáti Igaz Szó. Kísérőjük, Szvitlana Luzsan, a Krivij Rih-i Városi Tanács képviselője elmondta, nagyon hálásak a magyarországi OTP Bank vezetőinek, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának, valamint Magyarország kormányának, hogy segítséget nyújtottak az egy hétig tartó nyaralás megszervezésében és finanszírozásában.

A gyerekek között van olyan, aki először utazott külföldre.

A 12 éves Olekszandra feltöltődést remél az új tanév kezdete előtt, akinek édesapja most is a frontvonalon tartózkodik. Ő csak jól szeretné érezni magát, egy héten keresztül mentesülni a légiriadó szirénáinak félelmet keltő hangjától.

A csapi ukrán–magyar határhoz közeli töltőállomáson beszélgetve épp egy autóbusz gördült be, amely szintén ukrán gyerekeket szállított, ők már hazatérőben voltak Magyarországról, s ugyancsak az OTP Bank jóvoltából és az Ukrán–Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara közbenjárásának köszönhetően nyaralhattak. A Mariupolban élő Valériának a fényárban úszó Országház tetszett a legjobban. Mint elmondta, többek között voltak városnézésen, strandon, sportrendezvényen, és megtekinthették Európa legnagyobb állatkertjét is.

Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amelynek keretében eddig 1100 gyerek pihenhetett Magyarországon,

ismertette Csizmadia Alexandra, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának külgazdasági attaséja. „Jelenleg is 310 gyerek üdül hazánkban, az ellátásukban olyan partnereink is segítségünkre vannak, mint az Erzsébet-táborok vagy a Rákóczi Szövetség. Az OTP Bank is bekapcsolódott a segítségnyújtásba, aminek köszönhetően összesen 150 fiatal nyaralhat. Az utolsó csoport a hétvégén indult el az egyhetes vakációra” – emlékeztetett az ungvári külképviselet attaséja.