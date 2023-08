Florence-re esőkabát, az Imagine Dragonsra már csak egy póló: ilyen idő lesz a Sziget Fesztiválon

A Florence and the Machine-ra még elkelhet az esőkabát, de az Imagine Dragonst már egy vékony pulcsiban is végig lehet tombolni. Billie Eilishra pedig igazi hőségben lehet majd készülni, így várhatóan este is fülledt lesz a hangulat. Megnéztük, hogy milyen időre számíthatnak a Sziget Fesztivál idei vendégei.

2 órája | Szerző: P. A. R.

