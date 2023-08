Nem túlzás kijelenteni, hogy július közepe óta kicsit rózsaszínebbnek látjuk a világot. Július 21-én debütált ugyanis az új, élő szereplős Barbie film Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével. Az alkotást már előzetesen is nagy érdeklődés kísérte, aztán ez a kasszáknál is lecsapódott, hiszen mindössze két hét után máris világszerte 775 millió dollárt kasszírozott a mozifilm. Ráadásul olyan nagy a felhajtás körülötte, hogy például még Oroszországban is igazi őrületet váltott ki úgy, hogy ott hivatalosan be sem mutatják a mozikban.

A Barbie-láz tehát egyértelműen kézzelfogható világszerte, nem csoda, hogy a legtöbb nagy cég rá is repült egy kis reklámlehetőségre. Az Airbnb például július 21-re és 22-re, mindössze két napra kibérelhetővé tette azt a malbiui luxusvillát, amelyet

direkt úgy alakítottak át, hogy tökéletes mása legyen a játékokból és a filmből ismert ÁlomHáznak (DreamHouse).

Ennek megfelelően szinte minden rózsaszín, a bútorok nagy része és a berendezés pedig műanyag. A vállalat azt nem közölte, hogy pontosan kik és mennyiért bérelhették ki az egy hálószobával és egy privát fürdőszobával rendelkező villát, de a honlapon fellelhető adatok szerint a vendégek felpróbálhatták Ken ruháit, felléphettek a diszkó táncparkettjére, és úszhattak a medencében is. Az extrák között szerepelt az óceáni kilátás, a légkondi, és a wifi is. Az Airbnb inkább reklámcélokra használta fel ezt az akciót, mert a bérlésből befolyt összeget jótékony célokra ajánlotta fel.

Mennyibe kerül a Barbie-ház a valóságban?

Hogy ez a ház pontosan kinek a tulajdonában van, és mennyit érhet ma, azt nem tudni, de a környező ingatlanok több millió dollárt kóstálnak. Bár erre a házra pontos adatot nem számoltak ki, de a Corelogic pénzügyi vállalat megpróbálta a játékokból ismert malbui álomotthon értékét felbecsülni, ha azt a valóságban is megvásárolta volna Barbie. Az elemzők arra jutottak, hogy a ház – a műanyag változat legalábbis ekkor debütált a játékboltokban –

1962-ben egészen pontosan 77 537 dollárjába kerülhetett Barbie-nak.

Ez akkor is jelentős összegnek számított egy egyedülálló, ám igen sok munkába belekóstoló fiatal nőnek, de az azóta tapasztalható áremelkedés még inkább figyelemreméltó. Az ÁlomHáz ugyanis ma 2,8 millió dollárt érne a valóságban a malibui ingatlanár-emelkedésnek köszönhetően, azaz 36-szor többet ér, mint 1962-ben – írja a Business Insider című üzleti portál.

A Corelogic arra is kitért, hogy igazán a koronavírus-járvány alatt tapasztalhatott Barbie jelentős áremelkedést, 2020 környékén ugyanis még rengetegen használták ki az alacsony kamatokat, az óriási kereslet pedig alaposan felhajtotta az árakat, amelyek azóta jóval kisebb mértékben nőttek.

Mennyi pénzből élne meg a valóságban Barbie?

A film egyébként más gazdasági elemzőket is inspirált, nemcsak a játékbeli házzal foglalkoztak szakértők, hanem például azzal is, hogy pontosan miből telhet Barbie-nak ilyen házra és ilyen életstílusra. Bár a Mattel hivatalos adatai szerint a babának már több mint kétszáz munkahelye volt karrierje során, ennek ellenére is igencsak mélyen a zsebébe kellene nyúlnia, hogy finanszírozni tudja csak a ruháit, amelyekből az InStyle becslése szerint csak egy darab körülbelül 1-2 ezer dollár között mozoghat.

Havi kiadásai megközelíthetik a 100 ezer dollárt is, a pénzügyi elemzések szerint pedig minimum 63 millió dolláros vagyon kellene, hogy mindezt a partikkal, járművekkel és egyebekkel együtt fedezni tudja. Még jó, hogy Barbie-nak sem ételre, sem italra nincs szüksége, mert azzal még csak tovább nőhetnének a kiadásai.