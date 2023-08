Kedves Nézőink, sajnálattal jelentjük be, hogy az Átriumban zajló színházi tevékenységünket a most kezdődő évad végével, 2024 nyarán befejezzük.

– írja a színház a Facebook-oldalán. Tavaly indítottak gyűjtést a működés érdekében, most ezzel is leállnak. A bejegyzésben a színház úgy fogalmaz, hogy elfáradtak, mert „ez a most már öt éve tartó kötéltánc pont azt a kíváncsi és alkotni vágyó energiát veszi el mindenkitől, amiért érdemes és élvezetes színházat csinálni.”

Fotó: Átrium / Facebook

Közölték, hogy az Átrium Mecénás Klubot és a támogatási programokat szeptember 1-jével megszüntetik, akinek 2023. szeptember 1-jén érvényes tagsága van, azok jogai és kedvezményei a kifutásig érvényesek maradnak.

Egy évadunk maradt arra, hogy együtt elbúcsúztassuk azt a színházat, amit csinálunk. Szeretnénk szabadon együtt örülni annak, hogy még van egy évad, amire várunk mindenkit szeretettel!

– közölte a színház.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Átrium felhívta már a figyelmet a gazdasági problémáira és közölte, hogy több előadásukat is utoljára lehet látni színpadon, és több munkatárs is már a felmondási idejét töltötte. A bejelentést követően a főváros 30 millió forintos gyorssegélyre, a II. kerületi önkormányzat 12 milliós támogatásra tett ígéretet, magánszemélyektől pedig több tízmillió forint gyűlt össze. A HVG.hu cikke szerint néhány önkormányzattal megállapodás is született, így végül százmillió forint gyűlt össze a színház számláján. A támogatók pontos elszámolást kaptak, hogy mire költötték a pénzüket.

Zsedényi Balázs, az Átrium színház produkciós menedzsere a portálnak úgy fogalmazott, hogy bármelyik kormány lenne hatalmon, akkor is kiállnának az értelmes kultúra-finanszírozási rendszer mellett vagy az igazságtalanságok ellen: „a kulturális tao-támogatás megszüntetése ellen sem azért szólaltunk fel, mert ez a kormány csinálta, hanem mert igazságtalan döntés volt. Nem politikai üzenetről van szó: be kellett látnunk, hogy ebben a környezetben, ezekkel a feltételekkel ezt a színvonalú színházat nem lehet fenntartani.”