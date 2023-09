A japán videójáték-fejlesztő Nintendóról köztudott, hogy jellemző rá a tipikus japán zárkózottság. A cég kényesen ügyel rá, hogy a játékairól ne derüljön ki semmi idő előtt, a szivárogtatókra pedig keményen le szokott csapni.

Fotó: Wachiwit

Az elmúlt évek konzolgeneráció-váltásából a japán cég látványosan kimaradt. Miközben a Microsoft piacra dobta az Xbox Series X-et, a Sony pedig útjára indította a Playstation 5-öst, a Nintendo a háttérben meghúzódva, csöndben követte a fejleményeket. A 2017-ben megjelent Nintendo Switch a cég zászlóshajójává vált,

világszinten több mint 129 millió darabot értékesítettek belőle, amivel a multifunkciós hardver minden idők harmadik legnagyobb darabszámban értékesített konzolja lett.

A Nintendo látszólag beleragadt saját sikerébe, és ahelyett, hogy ringbe szállt volna 2020-ban az új generációs Xboxszal és Playstationnel, inkább tovább fejte a Switchet. Ez a döntés végül még jól is jöhetett a cégnek, mivel 2023-ban is ki tudtak jönni olyan Nintendo Switch exkluzív játékokkal, mint a Pokemon Scarlet and Violet, amelyből március óta 22 millió példány talált gazdára, illetve a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, amelyből az első három nap alatt 10 millió darab fogyott, illetve a júniusi megjelenése óta több mint 18,5 millió kelt el belőle.

Ebből látható, hogy van még potenciál a Nintendo hibrid konzoljában, annak ellenére, hogy a hardver már a 2017-es debütáláskor is elavultnak számított. A gép ereje meg az előző generációs vetélytársakéval sem tudta felvenni a versenyt, varázsát így az átalakíthatósága (a Nintendo Switch konzolok használhatók dokkolóval, televízióra kötve vagy kézi konzolként) és a hozzá tartozó népszerű IP-k adták.

Érkezik a Nintendo Switch 2?

Bár eddig abban sem lehettünk biztosak, hogy a japán vállalat egyáltalán tervezi-e lecserélni a sikerkonzolt, az Eurogamer információi szerint az augusztusi Gamescom rendezvényen egy szűk kör a legnagyobb titoktartás mellett már vethetett egy pillantást a Nintendo új gépére.

Állítólag a Nintendo a Pikmin 4 és a Super Mario Kart 8 Deluxe játékokkal vett részt a rendezvényen, a standjuknál ezekkel lehetett játszani, de

igazából zárt ajtók mögött az volt a cél, hogy népszerű játékfejlesztők egy szűk körének bemutathassák az új gépüket.

Ebben pedig a legérdekesebb az, hogy a beszámolókban csak Nintendo Switch 2-ként hivatkozott konzolt működés közben láthatták.

A meghívott partnereknek demókat futtattak a gépen. Ezek között volt az eredeti Switch nyitócímeként megjelent Zelda: Breath of the Wild felskálázott tech demója. Az Eurogamer úgy tudja, hogy a Nintendo az új konzol erejét akarta demonstrálni a meghívott fejlesztőknek.

Iparági pletykák szerint a Nintendo 2024 második felében tervezi piacra dobni az új hardvert,

amelyről még nem lehet biztosan tudni, hogy valóban egy új Switch lesz-e, vagy egy teljesen új termék. Ha valóban ez a japán cég terve, akkor hamarosan szükség lesz egy nagy bejelentésre, amelyről egyelőre nem hallani híreket. Az új konzol megjelenését az is kérdésessé teszi, hogy a Nintendo számos nagy ígéretű Nintendo Switch játékot jelentett be még idénre a jelenlegi hardverre. Ezek között van a Super Mario Bros. Wonder és egy új WarioWare játék, amelyeket még karácsony előtt a boltokba küldenek. 2024-ben emellett érkezik majd egy új Princess Peach játék is, ráadásul a régóta várt Metroid Prime 4, amit szintén a jelenlegi Switchre jelentettek be, továbbra sem kapott megjelenési dátumot.