Szinte belegondolni is hihetetlen, hogy mennyi pénzt el lehet költeni egy mozifilmre, nem beszélve arról, ha egy látványos akciófilmről van szó. Helyszín- és eszközbérlések, a színészek fizetései és a több ezer stábtag bére a marketingköltségekkel kiegészülve több száz millió dollárt jelenthet, ami után a stúdiók csak reménykedhetnek abban, hogy a közönség jegyet vált az adott filmre. Nem egy nagy költségvetésű alkotás zakózott már hatalmasat a pénztáraknál.

Természetesen a nagy költségvetés még nem jelent automatikusan jó filmet. Az általában biztos, hogy a látvány sok esetben kárpótolja a nézőt a történet hiányosságaiért, de a végeredmény néha így is meglepő lehet.

A következőkben nézzük meg a filmtörténelem 15 legdrágább alkotását. Elöljáróban annyit el kell mondani, hogy a listán szereplő összegek az inflációt nem tartalmazzák. Emellett azt is fontos tudni, hogy egy film készítési költségeit megduplázza a marketing, tehát egy hollywoodi alkotás akkor tekinthető nyereségesnek, ha a büdzsé dupláját kalapozta össze a mozikban.

15. John Carter (2012) – 264 millió dollár

Kezdjük is a listát a filmtörténelem legnagyobb bukásával.

A John Carter egy látványos sci-fi eposz, amely a Disney berkeiben készült. A film világszerte mindössze 284 millió dollár bevételt ért el, ami hatalmas veszteséget jelentett a stúdiónak. A Disney könnyen bele is bukhatott volna a John Carter kudarcába, azonban a premierje után két hónappal került a mozikba az első Bosszúállók-film, aminek sikerült kihúznia a stúdiót a csávából. Az egeres cég a kezdetekben egy teljes franchise felépítését tervezte a John Carter alapján, de ezt a tervet hamar elvetették.

14. Solo: Egy Star Wars-történet (2018) – 275 millió dollár

A Han Solo fiatalkorát bemutató töltelékfilm lett az első Star Wars-alkotás, ami megbukott a mozikban. A Solo megszületése egyébként sem volt sétagalopp, hiszen menet közben kellett új rendezőt keresni és több jelenetet újraforgatni. Végeredményben a rengeteg változtatás nem tett jót a filmnek, amire mindössze 393 millió dollárért váltottak jegyet. A Solo: Egy Star Wars-történet bukása után a Disney felhagyott az antológiafilmekkel, és a fősodorbeli alkotásokra, valamint a Disney+-tartalmakra kezdett koncentrálni.

13. Mission: Impossible – Leszámolás, Első rész (2023) – 290 millió dollár

Tom Cruise újabb lehetetlen küldetésére még kis ideig várni kell. A franchise befejező darabját nem aprózzák el, hiszen csak az utolsó rész első felére 290 millió dollárt tapsolt el a stúdió. Hozzá kell tenni, hogy a költségek azért is nőttek ilyen magasra, mivel a film forgatása belecsúszott a koronavírus-járvány miatti lezárások időszakába. A szigorú Covid-protokoll miatt költeni kellett a biztonságra is, de valószínűleg a stúdiónak nem kell izgulnia, hiszen szinte kizárt, hogy Tom Cruise ne csábítson tömegeket a mozikba.

12. Indiana Jones és a sors tárcsája (2023) – 295 millió dollár

Ismét egy film, ami meg sem jelent, de már így is a világ egyik legdrágább darabja, ami valaha készült. Az eddigi előzetesei alapján a büdzsé nagy részét a változatos helyszínek vihették el, illetve azok a vizuális effektek, amikkel megfiatalították a 80 éves Harrison Fordot.

Ennél a filmnél a Disney-nek van mitől félnie, hiszen mindenki kedvenc régészprofesszorának a legutóbbi kalandja, a 2008-as Indiana Jones és a kristálykoponya királyságának ugyan sikerült a kasszáknál visszahozni a költségeket, de a közönség és a kritikusok utálatát is elnyerte.

11. Star Wars: Az utolsó Jedik (2017) – 300 millió dollár

Ezzel a filmmel belépünk a milliárdosok klubjába. Mármint ami a bevételt illeti, hiszen Az utolsó Jedik 1,333 milliárdos bevételt termelt. Bár a film anyagilag hatalmas siker volt, a közönség és a kritikusok felemás fogadtatásban részesítették. Rian Johnson rendezésének legnagyobb hibája az volt, hogy nem folytatta a előző, J. J. Abrams dirigálta hetedik részben lefektetett alapokat, így két, egymástól teljesen különböző filmet kaptak a rajongók. Ezt a káoszt már csak az újra J. J. Abrams által rendezett kilencedik Star Wars-epizód ismételt hangsúlyváltozása tetőzte.

10. Az Igazság Ligája (2017) – 300 millió dollár

A Warner Bros. görcsösen igyekezett a 2010-es években lemásolni a Disney és a Marvel sikerét a képregényfilmes univerzum megalkotásában, azonban ez sehogy sem akart sikerülni nekik. Még az sem sült el jól, hogy a DC szuperhőseit csapattá formáló Igazság Ligája rendezői székébe leigazolták az első két Bosszúállók-filmmel sikert aratott Joss Whedont. Bár ő csak a távozó Zack Snydertől vette át a projektet, az újraforgatások itt sem tettek jót a végeredménynek. Az Igazság Ligája a 300 millió dolláros költségvetésére pusztán 658 millió bevételt termelt, ami éppen csak megmentette a filmet a bukástól.

9. A Karib-tenger kalózai: A világ végén (2007) – 300 millió dollár

Sokáig a harmadik A Karib-tenger kalózai számított a legdrágábbnak a 300 millió dolláros költségvetésével.

A film még sikert is aratott hiszen több mint 960 millió dollárt termelt,

de a franchise kis szünetre vonult. A folytatások már felemásra sikerültek, de azért így is szépen termeltek.

8. Bosszúállók: Végtelen háború (2018) – 325 millió dollár

A vég kezdetének is lehetett tekinteni a Végtelen háborút, hiszen a képregényfilmek szerelmesei 10 éve követték nyomon a Marvel-szuperhősök kalandjait. Közel harminc film és több hőstett vezetett oda, hogy Thanos felállt az ikonikus lebegő székből, hogy rendet tegyen a föld legnagyobb hősei között. A 325 milliós büdzsé sokszorosan megtérült, hiszen a Végtelen háború a világ egyik legnagyobb bevételt elért filmje lett. Globálisan 2,052 milliárd dollárt költöttek rá a nézők.

7. Halálos iramban X (2023) – 340 millió dollár

Szinte hihetetlen, hogy ez a franchise megélte a 10. epizódot, ráadásul már javában készül a 11. (elméletileg) lezáró rész is. Vin Diesel és családja ismét magasabb fokozatba kapcsol, és várhatóan jó hangosan fogja berúgni a magyar mozik ajtajait is.

A megtérülés garantált, az viszont kétséges, hogy a száguldó cirkusz valóban megáll-e 11 filmnél.

6. Avatar: A víz útja (2022) – 350 millió dollár

A kanadai rendező, James Cameron elhozta Hollywood új korszakát 2009-ben, amikor mozikba küldte az Avatart. A film újradefiniálta a látványmozik fogalmát. 2009-től gyakorlatilag minden látványfilm egy polccal lejjebb került, hiszen senki még csak megközelíteni sem tudja Cameron alkotását ezen a téren.

Az Avatar: A víz útja a várakozások szerint ismét forradalmat jelentett volna a mozikban, azonban sokan vitatják, hogy az alkotás ugyanakkora mérföldkőnek számítana mint az első rész. Ennek ellenére a mozinézők imádták, hiszen világszerte 2,317 milliárd dollárt költöttek a jegyekre.

5. Bosszúállók: Végjáték (2019) – 356 millió dollár

Ha a Végtelen háború volt a vég kezdete, akkor a Végjáték jelentette mindennek a végét. A film, ami lezárta több mint 10 év filmtermését és a képregényfilmes korszak aranykorát. A végtelen háború óta a Marvel és a Disney nem találja az új irányt, amerre a szuperhőszsánert elvihetné, és jelenleg csak az iránykeresés látszik az újabb filmjeiken.

A Végjáték filmtörténeti mérföldkőnek számít, hiszen nem volt eddig filmsorozat, ami ilyen mértékeket ölthetett volna, és abban mindenki egyetért, hogy a Bosszúállók utolsó kalandja méltó lezárásnak bizonyult. Ezzel a nézők is így voltak, hiszen 2,798 milliárd dollárt költöttek el, hogy megnézhessék Vasember és Amerika kapitány utolsó bevetését.

4. Bosszúállók: Ultron kora (2015) – 365 millió dollár

Zavar támadt az erőben, hiszen az összes Bosszúállók-filmet megelőzte a sorozat talán egyik leggyengébb darabja. Az Ultron korának az volt a feladata, hogy tovább fokozza a Marvel szuperhőscsapatának epikusságát, azonban Joss Whedon látszólag kifogyott az ötletekből az első rész után. Ennek ellenére

az Ultron kora 1,403 milliárd dollárt hozott a stúdiónak,

ami nem ad okot a panaszra. A költségvetést a színészek siker miatt megugró gázsija és a változatos helyszínek lökték az egekbe.

3. A Karib-tenger kalózai: Idegen vizeken (2011) – 379 millió dollár

A Disney joggal gondolhatta 2007 után, hogy Jack Sparrow kapitánnyal bármit el lehet adni, így amikor már a rajongók kellőképpen kiéhezetté váltak egy újabb kalózkalandra, bedobták az Idegen vizeken című epizódot a mozikba, hogy ismét dőljön a pénz. Hamar kiderült, hogy Johnny Depp önmagában nem elég a sikerhez, hiszen a rajongók utálták a negyedik Karib-filmet. A felforgatott szereplőgárda nem nyerte el a kritikusok tetszését sem, bár a film így is kicsivel több mint 1 milliárd dollárt termelt. A Disney megérezte a gyengülő szélet az Idegen vizeken után, és néhány éves pihenőre küldte a franchise-t.

2. Star Wars: Skywalker kora (2019) – 416 millió dollár

Sokak sóhajtottak fel, amikor végre véget ért a Disney-éra Star Wars-filmjeinek első korszaka. Azt tudni lehet, hogy több projekt is csőben van a messzi, messzi galaxisban, de a rajongók visszajelzései alapján talán bízhatunk benne, hogy a Disney és a Lucasfilm végre nagyobb figyelmet fordít a történetre, és nem csak mindent a nosztalgiára, valamint a látványra épít.

A Skywalker kora a költségeit visszahozta, de

jócskán alulmúlta a nyolcadik felvonást, hiszen csak 1,074 milliárd dollárt volt képes összehozni a kasszáknál.

Egy ilyen franchise esetén ez dollárszázmilliókban mérhető csökkenő tendencia rengeteget számít, és egyértelmű jelzés volt a Disney-nek, hogy gondolja át újra, hogy mit akar kezdeni a Star Warsszal.

1. Star Wars: Az ébredő erő (2015) – 447 millió dollár

A Disney kezében ott volt az aranytojást tojó tyúk, miután felvásárolta a Lucasfilmet. Megszerezték minden idők egyik legnépszerűbb franchise-át a Star Wars képében, és a stúdió nem spórolt semmi, amikor a debütáló darabot kellett a mozikba küldeni. A Star Wars: Az ébredő erő úgy kellett a rajongóknak, mint egy falat kenyér, hiszen az előzménytrilógia indulásakor is sok kritika érte George Lucast, hogy miért nem folytatja Luke Skywalker történetét.

Az ébredő erő be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen 2,066 milliárd dollárt hozott a stúdió kasszájába. Bár már ekkor is voltak fanyalgó hangok, akik az Új remény koppintásának látták a filmet, abban mindenki egyetértett, hogy megvan benne a Star Wars kvintesszenciája. Az már csak történelem, hogy a Disney végül egy olyan irányba indult el a messzi, messzi galaxisban, amerre a rajongók nem tudták követni.