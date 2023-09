A selejtezőre a Magyar Bocuse d’Or Akadémia gyakorlókonyháján került sor a Hungexpón, ahol a versenyzőknek két témát kellett elkészíteniük, és mindkettőt melegen prezentálni a zsűri számára.

Séfek – kóstoló előtt. Fotó: Fekete Antonio

Az egyik feladat két, egy vegetáriánus és egy vegán köretelem elkészítése volt – tetszőlegesen választott mártással. Majd a második téma fő elemének a lazacfilét választották, ehhez két köretet kellett készíteni, és az egyikben két gyökérzöldségnek is szerepelnie kellett. A prezentált ételben ízben és látványban is dominálnia kellett a lazacnak, és egyfajta szószt is elvártak hozzá a versenyzőktől, akiknek mindkét témát 12 főre kellett elkészíteniük.

Tiago Sabarigo, Michelin-csillagos séf zsűrizés közben. Fotó: Fekete Antonio

A kóstolózsűriben a magyar gasztronómia jeles séfjei, Danó Zoltán, Kaszás Kornél, Koppány Levente, Litauszki Zsolt, Molnár Márk, Segal Viktor, Szulló Szabina, Tiago Sabarigo, Varju Viktor és Volenter István szerepelt, a konyhai zsűri tagjai Erdei János, Haraszti Zsolt, Kelemen Helmut, Lutz Lajos, Ben Morris, Nyikos Patrik, Thür András és Vajna Tamás voltak. A zsűri élén Dalnoki Bencét, a lyoni bronzszobros magyar csapat vezetőjét láthattuk, aki egyébként majd a következő magyar csapatban az elnök szerepét fogja betölteni.

A zsűri élén (bal szélen) Dalnoki Bence, a világbajnokságon harmadik helyezett magyar csapat séfje. Fotó: Fekete Antonio



A továbbjutók:

Balogh Szabolcs, Almavirág Étterem, commis: Takács László

Hack Barnabás, Costes Group, commis: Márfi Dominik

Kelemen Roland, Hunguest Sóstó, Nyíregyháza, commis: Fodor Noel

Molnár Bence, Essencia, commis: Kaiser Botond

Jó hangulatban zajlott a selejtező. Fotó: Fekete Antonio

Az október végi magyar döntőre szintén két étellel kell készülnie a négy jelöltnek. Az egyik téma marad a lazac, amelyet mártással, két vegetáriánus körettel, és egy külön edényben szervírozott raguval kell prezentálni. A másik téma egy ugyancsak meleg, tengeri herkentyűs étel, amelyhez kötelezően kell használni céklát, almát, zellert, valamint egyfajta kagylót és rákot.

Versenyzők és zsűritagok. Fotó: Fekete Antonio

A zsűri összegzése szerint a magyar selejtező nagyon jó színvonalú volt, de a hiányosságokra is felhívták a versenyzők figyelmét, hogy a döntőn már mindenki a legjobbat hozhassa ki magából.