Hazatérnek külföldről a vendéglátósok Egyre többen jelentkeznek éttermi munkára olyanok is, akik korábban külföldön dolgoztak, és egyre többen terveznek hazatérni Ausztriából is, vagy most nem akarnak külföldre szerződni. Egyedi bérezés van az ágazatban, esetenként jelentős, de indokolt különbségekkel. Nincs már olyan mértékű munkaerőhiány a vendéglátásban, mint amelyet az elmúlt pár évben megtapasztalhattunk.