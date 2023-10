Könyökháború a repülő kartámaszáért

A repülést általában izgalmas és kellemes élményként szokták emlegetni. De ez persze nem mindig van így, hiszen a járatok általában zsúfoltak, az ülések is kicsik, az utasok is hangosak. De önmagában egy többórás repülőút, akármilyen kényelmes is az ülés, nem túl kellemes. Nem beszélve egy idegesítő utastársról, aki tönkreteheti az egész utazást, mert sajnos legtöbbször lutri, hogy ki mellé szól a jegyünk.

Soarigami Fotó: Insider Business / Youtube

Léteznek fokozatok az idegesítő tevékenységek esetében, amit az utasok általában el is követnek egy repülőúton. Egy tízes lista legtetejére kerülne az, amikor az ülésünket hátulról rugdossák, vagy az előttünk lévő utas éppen hátra dönti az ülését. A légiutaskísérők minden bizonnyal tudnák folytatni a sort, és sokat mesélhetnének az előforduló incidensekről. Az ülések közötti karfáért folyó harc is nagyon bosszantó, főleg, ha két utas között eldurvul a helyzet, mert ez sem ritka. Valljuk be,

nem túl kellemes, amikor a mellettünk ülő utas könyöke átcsúszik a kartámaszon a személyes terünkbe,

amit nem mindig tudunk megfelelően kezelni. Ilyenkor az utazási etikettet nem ismerő szomszédunkat vagy megkérjük, hogy vegye észre magát, vagy szó nélkül finoman odébb toljuk.

A méret a lényeg

Sok esetben a testméret dönti el, hogy kié lesz a kartámasz. Egy magasabb utas a lábát sem nagyon tudja kinyújtani, mások számára az ülés is túl szűk, ráadásul még a kartámaszért is küzdeni kell. Viszont előnye is lehet, ha valaki nagyobb az átlagnál. mert általában ők foglalják el először a kartámaszt, de persze nem feltétlenül udvariatlanságból, csak egyszerűen nem férnének el másképp.

A könyökhelyért folyó küzdelem problémájára azonban született néhány kreatív megoldás már.

Az egyik ilyen, az úgynevezett Paperclip Armrest gémkapocs formájú kartámasz, amelynek mindkét oldalát lehet használni.

A másik ötlet, egy hajtogatott papírrepülőre emlékeztető eszköz, a Soarigami, amelynek formájára a neve is utal. A kartámasz újrahasznosított műanyagból és rozsdamentes acél vasalatból készült. Gumírozott szárnyaival, bármilyen szélességű kartámaszhoz lehet rögzíteni, és nemcsak repülőn, hanem moziban, színházban is. A Soarigamit 20 dollárért ( körülbelül 7000 Forint) lehet kapni.