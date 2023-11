Télen akár az USA fele is áram nélkül maradhat Az Egyesült Államok lakosságának több mint a felét árammal ellátó elektromos hálózat is leállhat egy hosszabb ideig tartó túlságosan hideg időjárás vagy súlyos viharok esetén – figyelmeztet a szektort szabályozó North American Electric Reliability (NERC) jelentése. Az ország jelentős részén léphet fel a probléma, Texastól New Englandig, de a kanadai Quebec és Saskatchewan is veszélybe kerülhet az értékelés szerint a leghidegebb téli napokon.