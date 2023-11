Woody Allen videóját a világsajtó is felkapta, most Kern üzent a világsztárnak – videó

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy negyven évvel ezelőtt, 1983 novemberében mutatták be a Vígszínházban Woody Allen romantikus vígjátékát, a Játszd újra, Sam!-et, amely azóta is játszanak és a kezdetektől kezdve Kern András a darab főszereplője.

Fotó: Mediaworks, Getty Images

Woody Allen a nappalijából jelentkezett be és köszöntötte Kern Andrást.

A negyvenedik évforduló miatt köszönte meg, hogy Kern életre keltette a karaktereit a filmvásznon és a színpadon is.

Nagyon megható volt, szép és felemelő. Nagy dolognak tartom, hogy egy Oscar-díjas rendező, színész és író üzent nekem és köszönt. Ez nagy dolog

– mondta Kern a Tények Plusznak. Azt is mondta, hogy egy nagyon kedves dolog volt a köszöntés a hollywoodi sztártól, mert „ő nem egy ilyen haverkodós”. Most Vígszínház művésze is üzent Woody Allennek: „Meg voltam hatódva és még sokan. Ez egy kicsi ország, most mindenki napokig erről beszél majd, mert nagyon sokan imádnak ám téged itt. Úgyhogy nagyon köszönöm ismét” – mondta.

„Mit kívánhatnék? A mi korunkban persze, egészséget, így egy kicsit visszaismétlem, amit te mondtál: folytasd még 20, 40, 60 évig, és csináld a zseniális dolgaidat a színjátszásban, színdarabírásban, filmrendezésben és akkor nekem is lesz dolgom veled. Itt, Magyarországon” – mondta Kern