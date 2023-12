Donald Trump szerint könyörögtek neki, hogy szerepeljen a Reszkessetek, betörők! 2.-ben

A volt amerikai elnök cáfolta a filmrendező, Chris Columbus azon állításait, amelyek szerint a The Plaza Hotel akkori tulajdonosaként csak úgy engedélyezte az épületben leforgatni a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című filmet, ha ő maga is szerepelhet a produkcióban. A karácsonyi film rendezője erről a Business Insidernek nyilatkozott korábban.

Fotó: Twentieth Century Fox Film Corpo / AFP

Columbus, aki az első és a második részt is rendezte, azt mondta, hogy az 1992-es filmbe beleerőszakolta magát Donald Trump, amikor a készítőkkel közölte, hogy bérleti díj kifizetésén felül az egyetlen módja annak, hogy forgassanak a szállodájában, ha ő is szerepelhet a filmben. Trump azonban a héten a Truth Social nevű platformján kijelentette:

Semmi sem állhat távolabb az igazságtól.

A volt elnök szerint a Reszkessetek, betörők! 2. alkotói akarták, hogy tűnjön fel a filmben, miközben ő nagyon elfoglalt volt, és nem is akarta elvállalni a szereplést.

Nagyon kedvesek voltak, de mindenekelőtt kitartók. Beleegyeztem, és a többi már történelem! Az a kis cameo úgy szállt, mint egy rakéta, és a film nagy siker lett, és még mindig az, különösen karácsony idején

– állította a bejegyzésében. Hozzátette, hogy ha valóban úgy érezték a film készítői, hogy erőszakosan viselkedett, vagy egyáltalán nem akarták, hogy szerepeljen a filmben, akkor miért tették be a folytatásba, és mért nem vágták ki azóta sem belőle az elmúlt évtizedek alatt.

Mert nagyszerű voltam, és még mindig az vagyok a filmnek, azért! Csak egy újabb hollywoodi fickó a múltból gyors Trump-nyilvánosságot keres magának!

– írta Donald Trump.

Az 1990-es Reszkessetek, betörők! és a későbbi folytatás 359 millió dollárt hozott, a második rész 1992-ben a harmadik legnagyobb bevételt hozó produkció volt.

Néhány Trump-támogató 2019-ben arról panaszkodott, hogy a volt elnök cameóját eltávolították a filmből a kanadai tévében. Trump akkor azt gyanította, hogy ezt Justin Trudeau kanadai miniszterelnök intézte el, mert a két ország között vita folyt a kereskedelmi vámokról. A CBC hálózat szóvivője cáfolta ezt, mondván, a filmet a hálózat sugárzásra vásárolta meg, és 2014-ben szerkesztették meg úgy, hogy több jelenet, köztük Trump szereplése is ki lett vágva, mivel azok „nem szerves részei a cselekménynek”.