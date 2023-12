Elkeseredett ostrom Bahmutért, pusztító földrengés Törökországban, öngyilkos milliárdos – A Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Leteszik a fegyvert: dezertálási hullámba kezdtek az ukránok az orosz előrenyomulás miatt

Az ukrán hadsereg katonái közül jó néhányan dezertáltak a Kremennaja környéki harcokban résztvevők közül, miután az oroszok erőteljes offenzívába kezdtek, és jól halad az előrenyomulásuk – írtuk a Ria Novosztyi alapján.

Fotó: GENYA SAVILOV

Andrej Marocsko, a Luhanszki népköztársaság nyugalmazott ezredese szerint Flint település környékén észlelték az ukrán katonák jogosulatlan pozícióelhagyását az oroszok.

Csoda Törökországban: saját vizeletét itta, így maradt életben a romok alatt egy 62 éves cukorbeteg férfi

A Törökországot és Szíriát megrázó földrengésnek már több mint 41 ezer áldozata volt cikkünk megjelenése idején. Ahogy telik az idő, egyre kevesebb az esélye, hogy találnak még túlélőket a romok alatt. Bár a szakemberek szerint az átlagember napokig is kibírja víz nélkül – és még tovább étel nélkül –, nagyon sok múlik a körülményeken. Mivel a romok alatt rekedtek kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedtek az épületek összeomlásakor, ráadásul rendkívül hideg is van az érintett területeken, a mentésben részt vevők úgy vélik, minden túlélő, akit a rengés után több mint öt nappal találnak, csodaszámba megy.

Fotó: AFP

Ez utóbbi kategóriába tartozik Hüssein Berber is, a 62 éves cukorbeteg férfit a földrengés után 187 órával mentették ki a romok alól Antakya városában. Berber a szerencse mellett a leleményességének is köszönheti az életét. A férfi földszinti lakásában hűtőgéppel és szekrénnyel sikerült megtámasztani a falakat, karosszékben ülve, egy szőnyeg segítségével pedig melegen tudta tartani magát.

Csupán egyetlen palack vize volt, miután ezt elfogyasztotta, a saját vizeletét itta – az orvosok szerint ezzel mentette meg az életét. Berber a cukorbetegség elleni gyógyszerét is szedte, ez is hozzájárult a túléléséhez.

Ámul a világ a Vasas stadionjában kapható menün, még a brit futballszurkolók is megvadulnak érte

Egy brit Twitter-oldal, a Footy Scran megosztott egy bejegyzést a Vasas stadionjából, amelyen egy rántott húsos szendvics és egy korsó sör látható. A képhez hozzáírta a tweet szerzője, hogy ezt a menüt 3 eurórért, átszámolva 2,6 fontért vásárolta. A brit drukkereknek leesett az álluk az ajánlattól, és felháborodtak azon, hogy a brit stadionokban sokkal rosszabb ételt kínálnak jóval drágábban.

Ismét megfordult a háború menete: megkezdődött a nagy orosz offenzíva – térképen mutatjuk, hol törhetnek át

Visszanyerték a kezdeményezést az oroszok Ukrajnában, és Luhanszkban megkezdték a következő nagy offenzívájukat – jelezte az Institute for the Study of War amerikai agytörszt, mely arról is írt, hogy az orosz műveletek üteme jelentősen emelkedett a Szvatove–Kreminna vonalon a múlt héten, és némi előrenyomulást is képesek voltak elérni a Harkiv és Luhanszk tartomány határán. A szervezet már korábban is jelezte, hogy a térségben több hadosztálynyi csapatot is bevetett az orosz fél.

Pénteken megint nagyot esik a benzin és a gázolaj ára, közel a 600 forintos határvonal

Az üzemanyagárak alakulását egész évben kiemelt figyelemmel követték olvsóink, így nem meglepő, hogy az egyik februári árváltozás is bekerült a hónap legolvasottabb cikkei közé, különösen, hogy ekkor még csak alig pár hete voltunk túl az árstopon.

Fotó: Lang Róbert

Az akkori árváltozás ráadásul az év addigi legalacsonyabb üzemanyagárait hozta magával.

Irodájában lőtte le magát a világ egyik leggazdagabb üzletembere

Saját kezével vetett véget életének Thomas Lee amerikai milliárdos. Az üzletember, akinek vagyonát mintegy kétmilliárd dollárra becsülték, manhattani irodájában lőtte le magát.

A BBC cikke szerint a rendőröket csütörtök délelőtt 11 órakor értesítették az egyik irodaházból, hogy lövés dördült. Mire a helyszínre értek, már csak holtan találták meg az idős férfit. A közleményben nem közölték a halál okát, ez később sajtóértesülésekből derült ki.

Nagyon népszerűek lettek a MÁV prémiumjegyei

Az elmúlt másfél évben mintegy 32 ezer prémiumjegyet váltottak az utasok a MÁV-Start járataira – írtuk a vasúttársaság közleményére hivatkozva. A MÁV 2021 őszén állította forgalomba kiemelt InterCity vonalain azokat a kocsikat, amelyek fedélzetén elérhető a legmagasabb szolgáltatási kategória, a prémiumosztály, ez az 1. osztálynál is magasabb színvonalú és több szolgáltatást nyújt.

Fotó: Shutterstock

Az első és prémiumosztályú IC+ kocsik napi szinten a Nyíregyházára, Szegedre és Pécsre menő távolsági vonatokban jelente meg ekkoriban.

A prémiumszakasz 1. osztályú menetjeggyel, valamint pótjegy és 1000 forintos helyjegy váltása mellett vehető igénybe. A prémiumszolgáltatás a standard 1. osztályúnál csak kismértékben drágább.

Már kongatja a vészharangot egy brit tábornok: egy napig sem tartanának fel egy orosz támadást

Egy brit tábornok, Sir Richard Barrons a The Sunban jelentetett meg véleménycikket, mely szerint a brit hadsereg mindössze egyetlen napig tudna feltartóztatni egy olyan támadást, amilyen az Ukrajna elleni orosz invázió volt, aztán elfogyna a lőszer.

A brit hadsereg a tábornok szerint jelenleg mindössze 76 ezer fős, ezen pedig mindenképp változtatni kell. Barrons szerint a legjobb állapotban még a tengerészet és a légierő van, de itt is jókora ember-, lőszer- és alkatrészhiánnyal küzdenek.

Kincset találtak a török földrengés után az orosz mentőcsapatok

Miközben a romokat takarították el a török földrengés után, az orosz mentőcsapatok egy készpénzzel teli edényre bukkantak. Az esetet az ország vészhelyzeti minisztériuma tette közzé Telegram-csatornáján.

A beszámoló szerint egy lakóépületben takarították a romokat a mentőcsapatok, amikor egy edényre bukkantak, amely százdolláros bankjegyekkel volt tele. A híradás szerint a 150 ezer dollárt átadták a helyi rendőrségnek.

Óriási támadás indult: özönlenek Bahmutba az oroszok, irtózatos csata dúl a városban

Az orosz hadsereg kiterjedt offenzívájáról írtunk Bahmut ellen. Ekkoriban az orosz csapatok öt irányból is támadták a várost, ahol az orosz-ukrán háború eddigi legnagyobb, hónapokig tartó csatája dúlt.

Amikor cikkünk megjelent, a közösségi médiában arról terjedtek hírek, hogy a Wagner-zsoldoscsoport északon és délen is benyomult a városba.