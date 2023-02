Ismét megfordult a háború menete: megkezdődött a nagy orosz offenzíva – térképen mutatjuk, hol törhetnek át

Visszanyerték a kezdeményezést az oroszok Ukrajnában, és Luhanszkban megkezdték a következő nagy offenzívájukat – derül ki az Institute for the Study of War jelentéséből.

Fotó: AFP

Az értékelés szerint az orosz műveletek üteme jelentősen emelkedett a Szvatove–Kreminna vonalon a múlt héten, és némi előrenyomulást is képesek voltak elérni a Harkiv és Luhanszk tartomány határán. A szervezet már korábban is jelezte, hogy

a térségben több hadosztálynyi csapatot is bevetett az orosz fél.

Mindez az ISW szerint arra utal, hogy megindult az orosz offenzíva a szektorban, noha mindeddig az ukránok megakadályozták a jelentős orosz területszerzést. Azonban az is valószínűsíthető, hogy a támadás még nem bontakozott ki teljes mértékben. Az offenzíva sikere távolról sem garantált, és a csapatok teljes bevetése a célok elérése nélkül a Szvatove–Kreminna vonalon lehetőséget nyithat az ukrán ellentámadás számára.

Forrás: ISW

A think tank úgy értesült, hogy a Donyecki Népköztársaság milíciái (DNK) átvették az irányítást egy orosz tüzérségi zászlóalj felett, valószínűleg a térségben közelgő orosz támadás előtt erősítendő a legyengült népköztársasági csapatok harcértékét. Korábban nem érkeztek hírek arról, hogy az orosz hadsereg egységeit DNK-vezetés alá rendelték. Ez arra utalhat, hogy a népköztársasági csapatokat már nem lehet belülről feltölteni.

Azonban a mozgósított orosz egységek DNK alá rendelése jelezheti azt is, hogy a donyecki és a luhanszki csapatokat integrálják az orosz hadseregbe, ám ez várhatóan nehézségekbe ütközhet.

Az irreguláris egységek integrálásához valószínűleg egy időre ki kell kivonni azokat a frontról.

Az ISW értékelése felhívja a figyelmet az orosz tisztviselők javaslataira, amelyek szerint az ország hadiiparát fel kell készíteni az elhúzódó háborúra, és várhatóan fokozódnak a szankciók megkerülését célzó intézkedések is. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök február 8-án közölte, hogy a kormány támogatja a hadsereg számára fontos vállalkozások beruházásait és jelentős forrásokat különít el katonai felszerelések gyártására.