EU-s pénzek, Szoboszlai Dominik meze, nyugdíjemelés és gyilkos ukrán karatemester – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Döntött az unió: jöhet 880 milliárd forintnyi támogatás Magyarországra

Az Európai Bizottság jóváhagyta a klímasemleges gazdaságra való átállásra irányuló, 2,36 milliárd euró (mintegy 880 milliárd forint) összegű magyar programot. Az uniós bizottsági közlemény szerint a magyar program a zöldmegállapodáshoz kapcsolódó ipari tervnek megfelelően a klímasemleges gazdaságra való átállás előmozdítása érdekében a stratégiai ágazatok beruházásainak felgyorsítását segíti majd.

A programot az Európai Bizottság a március 9-én elfogadott, ideiglenes válság- és átállási keret alapján hagyta jóvá, amelynek célja a zöldátállás felgyorsítása és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban hozott intézkedések támogatása.

Fotó: Shutterstock

Ez már hadüzenet: Orbán Viktor péntek reggel nekiment a nyerészkedő élelmiszerláncoknak

Az elleni küzdelmet az is nehezíti Orbán Viktor miniszterelnök szerint, hogy sokan – a kiskereskedelmi láncok, az élelmiszeripari multik – nyerészkedésre használták a kialakult helyzetet, és árspekulánsként viselkedtek, az árakat gyakran ok nélkül is emelték. A kormányfő ugyanakkor elismerte azt is, hogy az infláció letörése a kormány feladata. Ennek érdekében számos intézkedés született, köztük a július elején élesedett árfigyelő rendszer vagy épp a kötelező bolti akciózás.

Hivatalos: kezdhet spórolni, ha venne egy liverpoolos Szoboszlai-mezt

Alaposan a zsebébe kell nyúlnia az átlag focidrukkernek, ha szeretne magának egy Szoboszlai Dominik nevével ellátott Liverpool-mezt. A magyar válogatott sztárjátékosának a dresszét hivatalosan hétvégén mutatták be, ebből derült ki, hogy a klubnál legendának számító Steven Gerrard 8-as számú mezét kapta a 22 éves focista.

A Liverpool online boltja szerint 90,95 fontért lehet kapni egy ilyen pólót, ami a jelenlegi árfolyamon számítva mintegy 39 500 forintnak felel meg.

Fotó: AFP

Akár háromszázalékos nyugdíjemelés is jöhet az év második felében

Egyelőre nem született döntés a nyári nyugdíjemelésekről, tavaly ugyan júniusban a rendkívül megugró infláció miatt szükség volt évközi korrekcióra, de az utóbbi hetekben csökkenésnek indult mutató miatt egyelőre bizonytalan, hogy alakul majd a fogyasztói árak emelkedése 2023-ban. A nyugdíjak idén már emelkedtek 15 százalékkal, a kormány az inflációs előrejelzéseknek megfelelően ekkorára lőtte be az áremelkedést. Ehhez kell igazítani a nyugdíjemelést.

A Bankmonitor cikke szerint a várható nyugdíjemelésről valószínűleg a nyár után, tehát szeptemberben születik majd döntés.

Egy ukrán karatemester végezhetett az orosz tengeralattjáró-parancsnokkal

Letartóztatta az orosz rendőrség azt a férfit, akit Sztanyiszlav Rzsickij orosz tengeralattjáró-kapitány megölésével gyanúsítanak. A rendőrség szerint a merényletet Szerhij Denyiszenko követte el.

Az ukrán férfi karatemesterként dolgozott Szumi városában, az egyik harcművészeti szövetséget is vezette, rendszeresen indított adománygyűjtéseket Ukrajna, az ukrán hadsereg számára.

Sztanyiszlav Rzsickij orosz tengeralattjáró-kapitányt reggeli futása közben lőtték le.

Mégis sikerrel járt Prigozsin? Eltüntethették az ukrán hadművelet éléről Geraszimovot

Úgy tűnik, mindössze alig fél évig vezethette az ukrajnai hadműveletet Valerij Geraszimov orosz tábornok, akit még január 12-én neveztek ki a „speciális hadművelet” élére. Akkor átütő sikert vártak el a parancsnokcserétől a Kremlben, ám ebből nem sok minden jött össze. Sőt, a június végén fellázadt Wagner zsoldossereg vezére, Jevgenyij Prigozsin egyik fő követelése volt Geraszimov leváltása.

Hatásosak a Leopard tankok: orosz beszámoló került nyilvánosságra az ukrán erők előretöréséről

Az ukrán erők be tudták ékelni magukat Oroszország első védelmi vonalába, és továbbra is heves harcok folynak Zaporizzsja déli frontján.

Legalább száz páncélozott járművel támadtak a zaporizzsjai fronton, Orehov település környékén

– írta az oroszbarát regionális katonai és polgári közigazgatás főtanácsának tagja a Telegram-csatornáján.

Storm Shadow rakéta végzett a magas rangú orosz tábornokkal

A jelentések szerint brit Storm Shadow rakéta végzett Oleg Tszokov orosz tábornokkal az orosz–ukrán háború déli frontján. Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta Tszokov altábornagy halálát, de ha igaznak bizonyul a hír, ő az ukrajnai háborúban elesett kilencedik és egyben a legmagasabb rangú orosz tábornok.

Fotó: AFP

Titkos bunkeréből nyilatkozott Ukrajna kémfőnöke, aki szerint a Wagner zsoldosai atomfegyverhez akartak hozzájutni

Egy különlegesen védett kijevi titkos bázison találkozhattak a Reuters munkatársai az ukrán kémfőnökkel. A 37 éves Kyrylo Budanov elmondta, hogy egy kémfőnök már nem maradhat manapság az árnyékban, ezért is vállalja az arcát és szerinte más országok kémfőnökei is így cselekednek majd. Az ukrán hírszerzési főigazgatóság (GUR) vezetője a hírügynökségnek adott interjújában kifejtette, hogy a Krím-félsziget annektálása óta Ukrajna tudja, hogy fontos a saját üzeneteinek eljuttatása a világ felé.

Lezuhanhatott egy észak-koreai rakéta Oroszország területén

Egy ENSZ-jelentés azt állítja, hogy Észak-Korea július 12-én fellőtt interkontinentális ballisztikus rakétája az orosz gazdasági övezetben zuhant le. Az orosz külügyminisztérium és a védelmi minisztérium ellenőrzi azokat az információkat, amelyek szerint

egy észak-koreai rakéta lezuhant Oroszország kizárólagos gazdasági övezetében.

Észak-Korea tesztelt egy Hwasong-18 szilárd tüzelésű interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM). A próbaindítás során az ICBM 1000 kilométeres távolságot tett meg, és több mint 70 percig volt a levegőben. Ez az eddigi leghosszabb távú phenjani ICBM-teszt, azonban az előrelépés a korábbi kísérletekhez mérve csekély.