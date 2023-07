Egyelőre nem született döntés a nyári nyugdíjemelésekről, tavaly ugyan júniusban a rendkívül megugró infláció miatt szükség volt évközi korrekcióra, de az utóbbi hetekben csökkenésnek indult mutató miatt egyelőre bizonytalan, hogy alakul majd a fogyasztói árak emelkedése 2023-ban. A nyugdíjak idén már emelkedtek 15 százalékkal, a kormány az inflációs előrejelzéseknek megfelelően ekkorára lőtte be az áremelkedést, amelyhez a nyugdíjemelést is igazítani kell. A kérdés most az, hogy az év második felében hogyan alakul majd az infláció, ezt pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a korábbi kormányinfón.

A Bankmonitor cikke szerint a várható nyugdíjemelésről valószínűleg a nyár után, tehát szeptemberben születik majd döntés. A portál szerint valamilyen mértékű emelésre szükség lesz majd visszamenőlegesen, hiszen

a Magyar Nemzeti Bank júniusban publikált idei előrejelzése 16,5–18,5 százalék, de a megkérdezett piaci elemzők még ennél is fájdalmasabb, 18–19 százalék közti értékre számítanak.

Azaz ez meghaladja a már kifizetett 15 százalékot, így ennek értelmében további 1,5, de valószínűbb, hogy 3 százalékos nyugdíjemelés jöhet. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők is e köré lőtték be idei évre vonatkozó előrejelzéseiket.

„Ha feltételezzük, hogy idén a két vizsgálandó infláció közül reálisan legalább az egyik 18 százalék is lehet, akkor novemberben a nyugdíjtörvény értelmében minimum 3 százalékos nyugdíjkorrekciónak kell érkeznie. Ez a mostani átlagnyugdíjra, 210 ezer forintra vetítve kb. 6300 forint havi nyugdíjemelést eredményezne, melyet januárig visszamenőleg kaphatnak meg a nyugdíjasok” – írta a Bankmonitor.

Eszerint novemberben az átlagnyugdíj megemelkedhet nagyjából 216 ezer forintra, és az idősek egy összegben kézhez kaphatják a januártól októberig eltelt 10 hónapra (plusz a 13. havi nyugdíjra) járó emelést is: ez az átlagnyugdíj szintjén körülbelül 69 ezer forint egyszeri kifizetést jelentene.

A visszamenőleges emelésre az öregségi nyugdíjasok és az úgynevezett „nyugdíjszerű ellátásokban” részesülők is jogosultak. Ők együttesen havi 465 milliárd forint ellátást kapnak az államtól, tehát egy 3 százalékos nyugdíjkorrekció nagyságrendileg havi 14 milliárd forint pluszráfordítást igényel.