Cortney Warren harvandi pszichológus – akit a CNBC idéz – szerint ha valaki visszatérően az alábbi hét kifejezés bármelyikét használja, akkor alacsony lehet az érzelmi intelligenciája:

A konfliktuskezelésben is fontos szabályokat ismertet könyvében Cortney Warren.

Fotó: BearFotos



1. „Nem változom, olyan vagyok amilyen vagyok"

Az érzelmi intelligencia azzal a képességgel függ össze, hogy idővel képes vagy változni, ahogy tanulsz és fejlődsz. Az alacsony érzelmi intelligenciával rendelkező emberek gyakran merevebbek, és ellenállnak a változásra vagy fejlődésre irányuló erőfeszítéseknek. Fontosak az erős meggyőződések, de az is, hogy nyitottak legyünk az új lehetőségekre – írja Warren azt javasolva, hogy mondjuk helyette:

"Jobban át kell gondolnom, amit mondasz. Nyitott akarok lenni a rólam szóló visszajelzésekre, még akkor is, ha nehéz meghallani".



2. "Nem érdekel, mit érzel."

Az, ha valaki kíméletlenül semmibe veszi mások érzéseit, az az alacsony érzelmi intelligencia jele. Az empátia hiányának kendőzetlen kimutatása mások iránt nagyban megnehezíti a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakítását, különösen akkor, amikor azok nehéz időszakon mennek keresztül. Inkább mondjuk helyette, hogy

"Sajnálom, hogy feldúltnak érzed magad. Hogyan segíthetnék neked?



3. "A te hibád, hogy így érzem magam."

Az erős érzelmi intelligenciával rendelkező emberek nem a külvilágot hibáztatják érzéseikért. Megértik, hogy érzelmeik azzal függnek össze, hogy ők maguk hogyan érzékelik belsőleg a körülményeket. Vádaskodás helyett mondjuk:

"Most érzelmileg túlfűtött vagyok, a helyzetet úgy érzékelem, hogy ..."



4. "Egyszerűen tévedsz."

Amikor visszajelzést kapnak, az érzelmileg intelligens emberek igyekeznek megkeresni az árnyalatokat. Ahelyett, hogy megrekednének a szélsőségeknél, ex catedra kijelentéseknél, inkább arra összpontosítanak, hogy megértsék a másik ember megélt tapasztalatát. Mondjunk helyette:

"Szeretném meghallgatni és megérteni az álláspontodat, még akkor is, ha nem úgy látom a dolgokat, ahogyan te. Segítenél ebben?"



5. "Ne légy már őrült!"

Az érzelmi intelligencia egyik legfontosabb jele, hogy képes vagy meghallgatni valaki más tapasztalatát anélkül, hogy túlreagálnád vagy magadra vennéd. Azt jelenti, hogy magas fokú önismerettel és önbecsüléssel rendelkezel. Mondd helyette:

"Megértem, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagy. Bár hallom, hogy dühös vagy rám, úgy gondolom, hogy a reakciódnak talán több köze van a múltadhoz, mint ahhoz, amit most teszek. Szerinted ez igaz?

6. "Nem tudok megbocsátani neked."

Az érzelmileg intelligens emberek képesek beleélni magukat valaki más helyébe. Ezáltal nyitottabbá válnak arra, hogy megbocsássanak a másiknak a vélt hibákért, mint valaki, aki kevésbé magabiztos. Mi az alternatíva?

"Most nehezen tudok megbocsátani neked, de dolgozom rajta, mert szeretném, ha képesek lennénk ezt helyrehozni és továbblépni".



7. "Az érzéseid irracionálisak."

Az érzelmileg intelligens emberek képesek kikérdezni az érzéseiket, kilépni önmagukból, és elemezni a gondolataik racionális és irracionális aspektusait. Abban is jók, hogy elismerjék mások érzéseit, még akkor is, ha nem egészen értik, honnan jönnek. Alternatíva:

"Érzékelem, hogy most erős érzelmeid vannak. Nem értem teljesen, hogy miért érzel így, vagy nem értek egyet a helyzetértékeléseddel. Szeretném megérteni, kifejtenéd?”