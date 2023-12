Az Obsidian egy jegyzetelő, tudásmenedzsment program, ami ingyenesen elérhető Windowson, Androidon, Linuxon, Macen és iOS-en is. Az alkalmazásban markdown formátumban elkészíthető jegyzetek egyszerű szövegfájlok, amelyeket a számítógépen tárolhatunk. Ez azt jelenti, hogy az Obsidiant internet nélkül is lehet használni, vagy ha az app honlapja, támogatása megszűnne a jövőben akkor is hozzáférhetünk a jegyzeteinkhez.

Fotó: Luis Alvarez

Ugyanakkor az okostelefonon és számítógépünkön futó verziók között szinkronizálhatjuk is a dokumentumokat, amelyekhez beilleszthetünk képeket, PDF dokumentumokat, hangfájlokat vagy más csatolmányokat. A program egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy több mint ezer bővítmény érhető el az alkalmazáshoz.

Például az Extract URL bármilyen weboldalról képes bemásolni az összes szöveget és jegyzetté alakítani. Az Obsidian egy másik előnye a jegyzetek könnyű és hatékony egymásra linkelése, továbbá használhatók címkék (tagek) is. Szintén érdekes, hogy a jegyzeteket és kapcsolataikat lehet grafikusan is ábrázolni.

Az Obsidian ügyfélszolgálata csak e-mailben érhető el, de a fejlesztők egy internetes fórumot és egy Discord csatornát hoztak létre, ahol a felhasználók megoldásokat és ötleteket cserélhetnek egymással. Így aztán nem meglepő, hogy az alig 3 éve megjelent első verzió óta több millión használják a programot, a jövőben pedig tovább nőhet a bázisa.