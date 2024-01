Francis Ford Coppola, a Keresztapa és az Apokalipszis most legendás rendezője Budapesten dolgozik – értesült lapunk. A 84 éves rendező új, Megalopolis című filmjének utómunkálatait készíti.

A 84 éves rendező hamarosan elhagyja a magyar fővárost

Fotó: AFP

A mozi filmzenéjét Magyarországon veszik fel, ezt felügyeli a mester személyesen.

Úgy értesültünk, a hangfelvételek hamarosan véget érnek és Coppola napokon belül hazatér Kaliforniába.

A Megalopolis a direktor szerelemprojektje, melyet több évtizede szeretne megvalósítani. A film egy utópisztikus New York-ot mutat majd be egy megalomán építész szemszögén keresztül. Főszereplője pedig napjaink egyik legfoglalkoztatottabb fiatal színésze, Adam Driver, akit most a Ferrari című Michael Mann film címszerepében láthatnak a magyar nézők.

A rendező tavaly Instagramján jelezte, nem elégszik meg a filmmel: tervezi egy Így készült-dokumentumfilm bemutatását, amelyet a két Oscarra jelölt Mike Figgis rendezne. Ezen kívül egy képregényt is szeretne, Chris Ryall-től. Végül egy regényváltozatot is, attól a Colleen McCulloughtól, akinek Róma urai-sorozata a Megalopolis inspirációjául szolgált.

A kedvező anyagi lehetőségek miatt nem Coppola az egyetlen neves hollywoodi alkotó, aki Magyarországon forgat; nemrég az Operában forgatott Angelina Jolie, Johnny Depp pedig a Gellért-szállónál járt.