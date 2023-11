Kiderült, mennyiért bérli a budai vár szomszédságában otthonát Angelina Jolie

Az Oscar-díjas Angelina Jolie nem először forgat Magyarországon, ám amíg 13 éve egy városszéli luxusvillában lakott a családjával, most a világsztár a budai vár közelében lakik egy luxusapartmanban. A sztár már megkezdte a forgatást, Jolie Maria Callas operaénekesnő életrajzi filmjében szerepel, emiatt már korábban lezárták az Operaház környékét is.

Fotó: Tiziana Fabi / AFP

A Blikk információi szerint Angelina Jolie otthonának két kijárata van, az egyik egy nyugodtabb, kevésbé forgalmas mellékutcára nyílik. Egy névtelen informátor elárulta, hogy ugyan az épületben van zárt garázs, Jolie minden alkalommal az utcán várja az érte érkező fekete Mercedest, amely aztán elviszi a forgatásra. „A színésznő mindig a hátsó ülésen foglal helyet, miután kedvesen üdvözöli a sofőrt” – árulta el a forrás.

A cikk szerint a színésznőnek akkor sem kell messzire mennie, ha a szabadidejében bármi kívánsága lenne, igaz, ezért mélyen zsebbe kell nyúlni:

a több mint 200 négyzetméteres, három hálószobás lakás bérleti díja ugyanis 5000 euró, azaz nagyjából kétmillió forint havonta.

Éjjel-nappal a lakók rendelkezésre állnak a munkatársak, az épületben korlátlan spa- és wellness-szolgáltatással is ki lehet kapcsolódni. A medencén kívül masszázs, szauna és edzőterem is van a lakók számára, illetve takarítást, mosást és szobaszervizt is lehet kérni, a zavartalan nyugalomért a biztonsági szolgálat felel.