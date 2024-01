Meghalt David Soul, a Starsky & Hutch főszereplője

Elhunyt David Soul, aki az 1970-es évek Starsky & Hutch című tévésorozatában nyújtott alakításáért kultikus státuszt nyert el, mielőtt a slágerlisták élére került a Don’t Give Up On Us című slágerével. A brit-amerikai sztár 80 éves volt – írja a Daily Mail.

David Soul és Paul Michael Glaser. Fotó: Photo12 / AFP

Felesége, Helen Snell egy közleményében úgy fogalmazott:

David Soul – szeretett férj, apa, nagyapa és testvér – tegnap meghalt, miután bátor harcot vívott az életért családja szerető körében.

A Soul Starskynak és Hutchnak köszönhetően nemzetközi sztárrá vált, a sorozat 1975 és 1979 közötti négy évadot élt meg. A színész alakította Ken Hutch Hutchinson nyomozót, Dave Starsky társát.

A krimisorozat az ABC-n futott, és két nyomozó történetét követte végig, a két főszereplő a kaliforniai Bay City utcáin harcolt a bűnözők ellen. Soul rövid életű popkarriernek is örvendett: 1976-ban az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a Don’t Give Up On Us Baby című balladja slágerlista-vezető lett. 1977-ben további sikerek következtek, a Going In With My Eyes Open és a Silver Lady című kislemezek.

További emlékezetes szerepet alakított a Piszkos Harry folytatásában, Az igazságosztóban, valamint Ben Mearsként Stephen King Borzalmak városa című könyvének 1979-es adaptációjában.