Hetvenhárom éves korában meghalt Szurdi Miklós színész-rendező – közölte Facebook-oldalán dr. Pásztor László, Erdőkertes polgármestere, aki bejegyzésében arról is írt, hogy Szurdi fiatalos gondolkodása és sajátos világlátása ösztönzően hatott a környezetére.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Szurdi Miklós színész- majd rendeződiplomát is szerzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd 1975–1979 között a kecskeméti Katona József Színház, 1979–1982 között a szolnoki Szigligeti Színház tagja volt, de később a Nemzeti Színháznál is dolgozott.

Rendezőként dolgozott a Mafilmnél és a Magyar Televíziónál is, de a Veszprémi Petőfi Színháznál is rendezett, és a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója is volt. Szurdi Miklós színészként, rendezőként és íróként is dolgozott, hozzá kötődik például a Família Kft., az Angyalbőrben és a Linda is. Háromszor nősült: Gór Nagy Máriától, Appel Edittől és Xantus Barbarától is két-két gyermeke született.