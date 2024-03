Az Oppenheimer kapta a legjobb film díját a helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben megrendezett 96. Oscar-gálán, amelyen Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák díszletberendezője is elnyerte az amerikai filmakadémia díját a legjobb produkciós tervezés kategóriában Shona Heath és James Price brit látványtervezővel együtt.

Idén Robert Downey Jr. lett a legjobb férfi mellékszereplő, Da’Vine Joy Randolph a legjobb női mellékszereplő, Emma Stone a legjobb női főszereplő, Cillian Murphy pedig a legjobb férfi főszereplő kategória nyertese.

Fotó: AFP

A díjátadó nagy győztese Christopher Nolan Oppenheimere volt hét díjjal. Nolannek a filmakadémia a rendezés díját is odaítélte, így két Oscarral távozhatott a ceremóniáról. Az Oscar-szobrot átvéve a rendező megjegyezte, hogy a filmipar évszázados múltra tekint vissza, és még mindig fejlődik. „A világot jelenti számomra az a tudat, hogy úgy gondoljátok, jelentős része vagyok ennek” – mondta.

Az atombomba atyjáról, J. Robert Oppenheimerről forgatott film főszereplője, Cillian Murphy a legjobb színész kategória Oscar-szobrát nyerte el. Mint mondta: mindannyian Oppenheimer világában élünk, ezért díját a mindenütt jelen lévő béketeremtőknek ajánlotta fel.

Az életrajzi filmben Lewis Strausst, az amerikai Atomenergia-bizottság egykori elnökét játszó Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját kapta. „Szeretnék köszönetet mondani szörnyű gyermekkoromnak és a filmakadémiának, ebben a sorrendben” – viccelődött a pályafutása első Oscarját elnyerő színész.

Az Oppenheimerért Hoyte van Hoytema szerezte meg a legjobb operatőr díját, és Jennifer Lame, a film vágója is díjazott lett. A legjobb filmzene mezőnyben szintén az Oppenheimer nyert: a zeneszerző, Ludwig Göransson második Oscarját vihette haza.

Az Alasdair Gray skót író regénye nyomán forgatott Szegény párák 11 jelöléséből végül négyet váltott díjra, köztük a produkciós tervezés kategóriában. Az Oscar-gálán Mihalek Zsuzsa nevében is Shona Heath és James Price vette át a díjat.

„Óriási öröm, kiváló eredmény és újabb lendület a magyar filmeseknek és az egész ágazatnak Mihalek Zsuzsa Oscar-díja Jórgosz Lánthimosz Szegény párák című, Magyarországon készült filmjéért” – fogalmazott az MTI-hez eljuttatott közleményében Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, hozzátéve: „Mihalek Zsuzsa hazai szakemberekből álló berendezőcsapatával filmtörténeti jelentőségű alkotás létrejöttéhez járult hozzá, melyet világpremierje óta méltatnak és díjaznak világszerte. A magyar filmesek ismét bizonyították, hogy tehetségükkel, lelkesedésükkel, szorgalmukkal világszínvonalú produkciókat alkotnak, melyek tovább növelik a magyar filmipar presztízsét a világban. Nagy örömmel gratulálok Mihalek Zsuzsának, Kemény Ildikó producernek és az egész csapatnak!” – írta a kormánybiztos.

A Szegény párák a maszk és haj, valamint a jelmez kategóriában is nyert. Holly Waddigton jelmeztervező a díjat átvéve elismeréssel emlékezett meg a magyarországi forgatásról is.

A Szegény párák főszerepéért kapta meg a legjobb színésznő Oscarját Emma Stone. Az érzelmeivel küzdő színésznő – aki azzal indította köszönőbeszédét, hogy elárulta, elszakadt a ruhája – a film teljes alkotógárdájának és színészcsapatának ajánlotta díját. Stone 2017-ben a Kaliforniai álomért egyszer már elnyerte a legjobb színésznő Oscarját.

Cristopher Nolan is boldogan távozott a gáláról.

Fotó: Jordan Strauss

A legjobb női mellékszereplő díját Da’Vine Joy Randolph, a Téli szünet sztárja vehette át. „Olyan sokáig más akartam lenni, de most rájöttem, hogy csak önmagamnak kellett lennem, és köszönöm, hogy megláttatok” – mondta könnyeivel küszködve a Dolby Színház közönségének a színésznő.

Az Érdekvédelmi terület című brit film kapta a legjobb nemzetközi film Oscarját.

Jonathan Glazer, az Auschwitzban forgatott holokausztdráma rendezője a díjat megköszönve elmondta, hogy a koncentrációs tábor parancsnokáról szóló filmjével az erőszak természetét akarta bemutatni. „Azt gondoljuk, hogy soha nem tudnánk így viselkedni, és nem is viselkedünk így, de szerintem ebben nem kellene ennyire biztosnak lennünk” – fűzte hozzá Glazer, aki a Gázai övezetben folyó háborúra is felhívta a figyelmet.

A legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-szobrát Justine Triet és Arthur Harari vehette át az Egy zuhanás anatómiája című filmért. A legjobb adaptált forgatókönyv díját pedig az American Fiction írója, Cord Jefferson kapta.

A legjobb dokumentumfilmért járó elismerést a 20 nap Mariupolban alkotóinak ítélte oda a filmakadémia. Ez Ukrajna történetének első Oscar-díja – mondta el Msztyiszlav Csernov ukrán filmrendező. Az ukrajnai háborúra utalva hozzátette: megtiszteltetés számomra, de valószínűleg én leszek az első rendező ezen a színpadon, aki azt mondja, bárcsak sohase készítettem volna el ezt a filmet.

A rövid dokumentumfilm díját a The Last Repair Shop kapta. A kisjátékfilm kategória győztese a Henry Sugar csodálatos története lett a ceremónián, amelyen a film alkotója, Wes Anderson nem volt jelen. A legjobb hangért járó Oscart Tarn Willers és Johnnie Burn vehette át az Érdekvédelmi területért.

A legjobb filmdal Oscarját Billie Eilish és fivére, Finneas O’Connell kapta a Barbie What Was I Made For című számáért, amelyet a ceremónián élőben elő is adtak. A látványeffektus díjáért a Godzilla Minus One stábja vonult a színpadra.

A legjobb animációs film Oscarját Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotásának ítélték oda, a legjobb rövid animációs film díját pedig a John Lennon és Yoko Ono zenéje ihlette War is Over! című produkció kapta. A gála házigazdája Jimmy Kimmel volt, aki már negyedszer tért vissza ebben a szerepben. A díjátadók között szerepelt Steven Spielberg és Al Pacino is, akit állva üdvözöltek a sztárok.

Hagyományosan megemlékeztek az elmúlt egy évben elhunyt filmes alkotókról is. A megemlékezést a tavalyi Oscar-díjas dokumentumfilmből idézve a múlt hónapban elhunyt Alekszej Navalnij szavaival indították.