Májusban startol az első Magyar Evőversenyek Országos Bajnoksága a Hungarian Eating Contest Championship League 2024. Az új különleges rendezvény sorozat tíz selejtezőből álló bajnokságból fog állni, és tíz nyertest is fog hirdetni, akik egy nagy döntő keretén belül megküzdenek a Magyar Országos Bajnoki címért és ezzel esélyt szerezhetnek az Amerikai Világbajnokságra való kijutáshoz.

Új verseny Magyarországon: most milliókat nyerhet, aki sokat tud enni /Fotó: Getty Images

A magyar bajnokság nem kis kihívásokat rejt magában: a tavaszi forduló első állomásán egy három kilogrammos Pad Thai tésztát kell megenni a lehető leghamarabb, de 40 percen belül. Így vagy az nyer, aki a leggyorsabban eszi meg a 3 kilogramm tésztát, vagy aki a 40 perc alatt a legtöbbet tünteti el a tányérról.

Az első fordulóra május 11-én kerül sor. Az evés, mint sport, a világon sok országban már elfogadott és évek óta űzik. Magyarországon nagy divatja van a kihívásoknak, de ilyen hivatalos versenysorozat most első alkalommal indul és ez már most felkeltette a külföldi versenyzők érdeklődését.

Az amerikai bajnokság fődíja 40 ezer dollár, azaz közel 15 millió forint.

Az angol bajnok Jones Dawis már alig várja hogy versenyezhessen a magyar nyertes ellen, de James Webb, aki a világranglista 5. helyezettje és a csirkeszárnyevés világbajnoka (224 db-ot evett meg 10 percen belül) már jótanácsokat és ötleteket is adott a versenyzőknek. Azt is felajánlotta, ha meghívást kap, akkor nagyon szívesen ellátogat a nagy döntőre, a Budapesten megrendezett Burger-Blues-Beer fesztiválra is augusztus 25-én.

