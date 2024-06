Folytatódik III. Károly király portréjának kálváriája - most állatvédők támadták le

Két állatvédő aktivista megrongálta III. Károly király portréját a londoni Philip Mold Galériában. A király arcára plakátot ragasztottak a Wallace és Gromit című rajzfilm szereplőjének képével, valamint az RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) által támogatott farmokon az állatokkal szembeni kegyetlenségről szóló üzenetet - közölte a Daily Mail.

Az üzenetben az állt: „Ne sajtot, Gromit. Nézd meg ezt a kegyetlenséget az RSPCA farmokon!"

Az angol lap szerint, az Animal Rising állatjóléti szervezet felszólítja Károly királyt, hogy függessze fel a jótékonysági szervezet támogatását, amelynek ő a királyi patrónusa, mindaddig, amíg az nem felel meg az állatvédelmi szabályoknak.

„Mivel III. Károly király hatalmas Wallace és Gromit rajongó volt, nem is találtunk volna jobb módot arra, hogy felhívjuk figyelmét az RSPCA-farmokon uralkodó szörnyű helyzetekre. Bár reméljük, hogy ez szórakoztatja majd a királyt, arra is buzdítjuk, hogy komolyan gondolja át, nem akarja-e az RSPCA által támogatott farmokon tapasztalható szörnyű szenvedést” – mondta egy tüntető.

Emlékeztes, hogy a király első, koronázása utáni hivatalos portréját a közelmúltban adták át. A festményt nem fogadták kitörő lelkesedéssel a szakértők. Információ nincs arról, hogy a szakértők a király erdélyi szeretetére utalva vámpírozni szerettek volna egyet, de úgy nyilatkoztak: a portré leginkább egy horrorfilm poszterére hasonlít.