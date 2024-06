Szisztematikusan hódítja meg a nemzetközi piacokat a Goodwill Pharma

Úgy tekintek a cégre, mint egy nagy multinaconális vállalatra, ami most még kicsi – nyilatkozta a Világgazdaságnak dr. Jójárt Ferenc, a Goodwill Pharma Nyrt. alapító tulajdonosa. Beszélt arról is, hogy a folyamatos növekedés miatt szükségszerű a fejlesztés és beruházás, amely meghozza eredményét: a terjeszkedés töretlen a nemzetközi piacokon is.

2024.06.01. 09:01 | Szerző: Zováthi Domokos

A Goodwill Pharma Nyrt. több mint 3,5 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházást valósít meg Szegeden, európai uniós támogatással. Hogy áll most a projekt? Cégünket 1997-ben alapítottuk, az utóbbi 8-10 évben szintet léptünk, ezért pályáztunk többek között a Magyar Multi Programra. Három nagy területen kapacitásbővítés történik, a negyedik fejlesztés pedig a digitális térben zajlik, amely minden szolgáltatásban rohamosan fejlődő terület. Dr. Jójárt Ferenc: 2025-re mindenképpen szeretnénk az Xtend piacról átkerülni a Standardra / Fotó: Goodwill Pharma Nyrt. Új épületekkel is bővül a vállalat? Igen, létrehozunk egy új gyártócsarnokot, ahol majd gyógyszerek készülnek, és ez az épület helyet ad a készülő minőségbiztosító laboratóriumunknak is. A gyártási kapacitás bővülésével jobban ki tudjuk majd szolgálni a növekvő nemzetközi megrendeléseket. A második helyszín a már korábban megépült logisztikai központunk 2600 raklapnyi tárolási kapacitással történő bővítése, amely szintén a nemzetközi piaci terjeszkedésünk miatt szükséges. A harmadik helyszín jelenti számunkra a legnagyobb kihívást: vásároltunk egy használaton kívüli négyszintes épületet, ide költözik majd át a központi irodánk, mert a jelenlegi telephelyünket „kinőttük”, az új kollégákat már nem tudjuk hova leültetni. Jelenlegi helyünkön is zajlanak bővítések – bár az már nem a pályázat része – új fejlesztő üzemet és kísérleti laboratóriumot hozunk létre. A nagyívű beruházássorozat negyedik lépcsője a virtuális térben zajlik: modern, 21. századi UpToDate vállalatirányítási rendszert vásároltunk, ennek az integrációja nagyrészt elkészült, már csak finomhangolások maradtak hátra. Mekkora fejlődést várnak a fejlesztések hatására? Nemcsak, hogy várunk, hanem egyenesen vállaltuk is. A Goodwill Pharma az elmúlt tíz évben mindig két számjegyű növekedést produkált, ez vélhetően az idén is be fog következni. Én úgy tekintek a Goodwill Pharmára, mint nagy multinaconális vállalatra, ami most még kicsi. Egy gyermekre, akinek gondozás, nevelés kell, de azért úgy gondolom, hogy már erősen serdülő korban jár, hisz már 12 országban elérhetőek a készítményeink, és a határán vagyunk több újabb megállapodásnak is. Nagyon bízom benne, hogy rövid időn belül pozitív értelemben vett robbanásnak lehetünk tanúi. Ez újabb országokat jelent? Így van, újabb partnerségeket és gyártói szerződéseket. Az is nagy eredmény, hogy jelenlegi leányvállalataink szépen kezdenek épülgetni és az értékesítés volumene folyamatosan növekszik. Tehát akkor azt mondhatjuk, úgy nő a cég, mint a fejlődésben lévő gyermek, és olyan ütemben kell fejleszteni, mint egy tinédzser ruhatárát cserélni? Igen, a cipő soha nem elég nagy. Minden alkalommal cserélni kell a gépeink kapacitását. Azok a gyártógépek, melyeket 10 évvel ezelőtt vásároltunk, most már csak tartalékosok. Jó érzéssel tölt el, hogy a kezdetekkor izgalmas és nagy kihívásokat több léptékkel meghaladtuk, ami azt mutatja, hogy jó úton járunk. Tehát akkor ezek jó értelemben vett kihívások? A lehető legjobb feladat a pozitív növekedéssel együtt járó feladat. A külföldi munkavállalókkal együtt közel 250-en vagyunk a cégcsoportban. Ez egyre komolyabb szervezetirányítási feladatot, kommunikációs terhet jelent, itt csak nagyon-nagyon professzionális kommunikációval és logisztikával lehet előre lépni. Lassan két éve, 2022-ben léptek tőzsdére, hogyan értékeli az elmúlt időszakot? Nagyon izgalmas időszak volt ez a 1,5 év a cég életében, mert a tőzsdére lépés egy belső átstrukturálással kezdődött. Teljes transzparenciát kellett – és tudunk is – biztosítani. A tőzsdei jelenlét következtében tavaly év végén zártkörű részvénykibocsátás keretében kisebbségi befektetőként, gyakorlatilag részvényesként megjelentek pénzügyi alapok, ez pedig több, mint 1,3 milliárd forintos tőkeinjekciót jelentett a cég számára. 2025-re mindenképpen szeretnénk az Xtend piacról átkerülni a Standardra. Utóbbi már a „nagyobb cégek játszótere”. Ha a Standardon már stabilan ott lesz a cég, akkor egy, a lakosság számára történő befektetési lehetőséget is szeretnénk elindítani. Ez függ attól is, hogy milyen lesz az általános gazdasági környezet, illetve aktuálisan milyen eredményeket produkálunk. A vállalat szegedi központja / Fotó: Goodwill Pharma Nyrt. Mondhatjuk, hogy elégedett az elmúlt időszakkal kapcsolatban? Abszolút. Ebben nagy segítségünkre volt a Magyar Multi Program, mely nélkül nem tudtunk volna belekezdeni ezekbe a hatalmas fejlesztésekbe és beruházásokba. A pályázati összegnek nagyságrendileg egyharmada vissza nem térítendő támogatás, egyharmada kamattámogatott és egyharmada önerő. A gyakorlatban ez az önerő valószínűleg több lesz, hiszen a várható költségeink lényegesen magasabbak, mint a pályázati célban megjelölt költségvetésben, hiszen egy extra magas volt az elmúlt időszakban. Büszke vagyok arra, hogy Szegeden meg tudunk valósítani egy ekkora beruházást. Magyarországon a vidéki ipar fejlesztésének jó lehetősége volt ez a pályázat, így helyi vállalatok kaptak esélyt arra, hogy exportpiacaikat erősítsék. A jelenlegi globális gazdasági helyzet, hogy érinti a céget? Mi is megéreztük, ezért kénytelenek voltunk emelni készítményeink árát. Úgy gondolom, hogy minőségi és jó termékeket gyártunk, illetve forgalmazunk, ezért a termékeink iránti kereslet nem csökkent. Rengeteg új fejlesztéssel is megjelentünk, ami innovációs tevékenységünk eredménye, és ez segít kiküszöbölni a negatív hatásokat. A jövőre nézve pedig egyértelműen orientációban gondolkodunk és külföldi partnerségekben, ezért vélhetően növekvő euró-, illetve dollár alapú bevételeink lesznek. Külföldön melyik a legismertebb készítményük? Kezdeném itthon: Magyarországon az étrend-kiegészítők közül legnépszerűbbek a Szent-Györgyi Albert-vitaminok. A vényköteles gyógyszerekből azonban lényegesen nagyobb az árbevételünk. A szemészeti portfóliónk szintén kiemelkedően szerepel a piacon, a látás megőrzését támogató készítményünk rendkívül sikeres és népszerű a vásárlók körében. Szerbiában például igen népszerű egy Magyarországon még nem annyira ismert betegségek utáni regeneráló készítmény, a lengyel piacon pedig kedveltek a porcerősítő készítményeink, illetve a látás megőrzését támogató komplexünk.