A Szegeden gyárat építő BYD tényleg megépíti a világ legerősebb elektromos autóját: nyilvánosságra hozták a hivatalos dokumentumot, felfoghatatlan, ami készül – videó

Egészen hihetetlen részletek derültek ki a BYD kínai elektromosautó-gyártó legújabb dobásáról: a Yangwang U9 Track Edition néven érkező jármű egyelőre még csak a tervezőasztalon létezik, a kínai járműipari felügyelethez beadott dokumentumokból azonban már láthatjuk, milyen tervei vannak az új modellel a Szegeden is gyárat építő vállalatnak.

Hatalmas dobásra készül a BYD / Fotó: NurPhoto via AFP

Hatalmas dobás a BYD-től, még feljebb teszik a lécet

A Yangwang U9 felturbózott modellje a beadott dokumentáció szerint egy tisztán elektromos sportautó lesz, melyet négy, egyenként 555 kilowattos motor hajt majd meg. Az összteljesítmény így 2200 kilowatt lesz, ami 2991 lóerőnek felel meg, ez pedig lehetővé teszi majd az autó számára, hogy akár

350 kilométer per órás sebességet is elérjen.

Az U9 eredeti modellje jelenleg 231 ezer dolláros árcédulával érhető el a piacon, a maga 960 kilowattos teljesítményével, a szakértők szerint ezért a Track Editionért minden bizonnyal még ennél is jóval több pénzt kell majd kicsengetni.

Külsőre a Track Edition nagyjából megőrzi majd az eredeti U9 vonásait, 20 colos kerekekkel, szénszálas tetővel és aerodinamikusra tervezett farrésszel érkezik, a spoiler egyes elemeit a tervek szerint igény szerint lehet majd mozgatni a leginkább optimális légterelés érdekében. A légellenállás csökkentésére az autó elejére nagy figyelmet fordítanak, különböző szénszálas megoldások alkalmazásával. Az U9 Track verziója 2630 kilogrammot nyom majd.

Az új modell akkumulátoráról egyelőre nem érkezett információ, az eredeti U9 egy 80 kilowattos lítium-vas-foszfát akkumulátorral van felszerelve, amely 450 kilométeres hatótávot biztosít számára. A jelenlegi modell 500 kilowattos gyorstöltéssel is rendelkezik, mellyel az akkumulátor 10 perc alatt tölthető fel 30-ról 80 százalékra.

A jelenleg is kapható U9 nemrég 391,94 kilométer per órás csúcssebességet ért el egy teszten,

amivel hivatalosan is a valaha volt leggyorsabb kínai gyártmányú járművé vált.

Az U9-et tavaly mutatta be a BYD, az alapmodellt négy motor hajtja 1306 lóerő összteljesítménnyel, százra 2,36 másodperc alatt gyorsul fel, hossza 4966 milliméter, szélessége 2029 milliméter, magassága 1295 milliméter.