Kasszát robbantott a Pixair filmje, az Agmanók 2

Az Inside Out 2, magyarul Agymanók 2, a Walt Disney Co. Pixar című animációs filmje 155 millió dollár bevételt hozott az Egyesült Államokban és Kanadában a nyitóhévégén, ezzel megelőzve az év eddigi legnagyobb jegyevételét hozó Dune: Második részét.

Az Agymenők 2 erős jelentős bevételei a Pixar visszatérését jelentik. Fotó: AFP

Az olyan móziláncok, mint az AMC Entertainment Holdings Inc. és a Regal, vagy a Cineworld Group, amelyek az első félévben a hollywoodi filmek hiányától szenvedtek a tavalyi színészek és írók sztrájkja miatt, az Inside Out 2 szerezte meg a legnagyobb nyitóhétvégét a 2023-as Barbie bemutatása óta. A Warner Bros. Discovery Inc. filmje, a Barbie egyébként 162 millió dollárt hozott a debütáláskor.

Globálisan az Inside Out 2 295 millió dolláros hozama az animációs film történetének legnagyobb nyitóhétvégéje.

Az Egyesült Államokban és Kanadában ez a második legnagyobb, a Pixar 2018- as The Incredibles 2- je mögött - közölte a Bloomberg hírügynökség.

"Ha valaha kétségbe is vonták, az emberek mégis hajalndók ismét és ismét a moziba menni, hogy nagyszerű filmeket nézzenek, és nincs is erre jobb példa, mint az Inside Out 2." - közölte a hírügynökséggel Tony Chambers, a Disney filmterjesztésért felelős ügyvezető alelnöke telefonon.

Az erős bemutató a Pixar visszatérését jelenti – az A Bug's Life and Up mögött álló történeteket bemutató stúdió –, amely az elmúlt években nehézségekkel küzdött, miután a Toy Story Lightyear című film 2022-ben megbukott a mozikban, és az Elemental 2023-ban a cég valaha volt legrosszabb teljesítménye után kaphat új lendületet.

Jim Morris elnök egy múlt hónapban adott interjújában azt mondta, a közeljövőben, a Pixar átállási stratégiája arra fog összpontosítani, hogy egyensúlyba hozza az eredeti koncepciókat az olyan népszerű franchise-ok folytatásaival és spinoffjaival, mint a Monsters Inc. és a Finding Nemo.

A Disney vezérigazgatója, Bob Iger, aki 2022 novemberében tért vissza a cég élére, prioritásként kezelte a filmek megjelenésének javítását, így egyes címek megjelenését 2031-ig elhalasztotta a jobb minőségellenőrzés érdekében.