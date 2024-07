A Campus Fesztiválon 790 forint lesz a sör, és csak a tíz éven aluliak léphetnek be ingyenesen

Azahriah, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike és Rita Ora is fellép az idei Campus Fesztiválon, amelyet tizenhatodik alkalommal rendeznek meg július 24–28. között Debrecenben. Miklósvölgyi Péter, a szervező Debreceni Campus N.K. Kft. ügyvezetője elmondta, hogy

a július 1-jéig eladott jegyek száma meghaladja a tavalyi rekordév hasonló időszakának értékesítéseit.

Nagy tömeget várnak Debrecenbe, a Campus Fesztiválra / Fotó: Czinege Melinda

„Hogy ez így marad-e, nem tudjuk, mert Magyarországon most minden fesztivál bedöccent, a tavalyi létszámok 70-80 százalékát hozzák. Mi viszont továbbra is dolgozunk, hogy mindenki jól érezze magát” – mondta a Haon beszámolója szerint.

Kiemelte, hogy kedvező árakat is biztosítanak:

sört 790 forintért,

lángost 890 forintért kínálnak egyes helyeken.

Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója ismertette, hogy 295 zenei produkciót láthat a közönség, ami rekordnak számít nemcsak a debreceni rendezvény életében, hanem országos viszonylatban is. A fő külföldi fellépők mellett további 12 nemzetközi előadó érkezik a világ több pontjáról is, de 65 debreceni zenei produkció is lesz a különböző színpadokon.

A Telex beszámolója szerint 2023-ban egészen 12 éves korig ingyenes volt a belépés a debreceni Campus Fesztiválra, idén azonban ez másként van, a módosítás szerint a korábbi 12 éves korhatár lejjebb került, és

már csak a tíz éven aluliak léphetnek be ingyenesen a fesztivál területére.

Miklósvölgyi Péter elmondta, tisztában vannak azzal, hogy a döntés nem népszerű, ők is nehezen hozták meg.

„A döntés hátterében az utóbbi évek jelentős mértékben megváltozott koncertlátogatási szokásai, valamint a fesztivál befogadóképességének korlátai állnak. Az, hogy a korábbi 12 éves korhatár lejjebb került, már március óta így van, ezt a szervezői döntést közel négy hónapja kommunikáljuk. Megértésüket köszönjük.”