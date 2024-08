Hőségriadóval indul az ősz, marad velünk a forróság

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az augusztus 24-én éjféltől kiadott hőségriasztást szeptember 05. csütörtök éjfélig meghosszabbítja az ország egész területére vonatkozóan. Továbbra is másodfokú hőségriasztás lesz érvényben – írta pénteken közös közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A nyári hőség a strandokon elviselhető, de szeptember is velünk marad / Fotó: Balogh Zoltán

Legutóbb 2015-ben fordult elő az, hogy szeptemberre is kitartott a rekkenő nyári hőség. A felhívás szerint fontos, hogy továbbra is kellő figyelmet fordítsunk a tartós meleg elleni óvintézkedésekre.

A közlemény kiemelte, hogy az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, mind a szülők, mind a gyermekek számára, és a kánikula miatt most különösen fontos, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványianyag- és vitaminbevitelre van szükségük.

Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak.

A magas hőmérséklet életkortól függetlenül megviseli az egészségesek szervezetét is, de különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, a kisgyermekek, az idős emberek, a túlsúllyal élők, továbbá az egészséges nők körében magasabb kockázatnak vannak kitéve a várandós és a változókorban lévő nők a hormonális változásaik miatt.

Kánikula idején az időseknek már kisebb rosszullét esetén is érdemes háziorvosukhoz fordulniuk, hogy megelőzzék a súlyosabb állapotokat. A vérnyomást a melegben gyakrabban kell ellenőrizni, és a meleg értágító hatása miatt szükség lehet a gyógyszeradag csökkentésére, ha a vérnyomással kapcsolatos panaszok jelentkeznek.

Mivel szeptemberben megerősödik a forgalom is, ezért az autóval közlekedőket különös óvatosságra intjük, rájuk is kedvezőtlen hatással van a nagy meleg. A saját egészségünk megóvása mellett figyeljünk oda másokra is: különösen az óvodák, iskolák környékén, vigyázzunk továbbá az idős rokonokra, szomszédokra, ismerősökre.

Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy ilyen időben néhány percre sem szabad a gyerekeket, vagy épp a házi kedvenceket a parkoló autóban hagyni.

Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.

A forróság miatt az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki.