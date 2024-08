Strandidő jön a hétvégére, amit forróság követ a jövő héten

A következő napokban igazi strandidőre számíthatunk, így lesz ez szombaton is, bár néha megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet azonban 30 és 35 fok között lehet – derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből.

A hétvégén igazi strandidő várható / Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Vasárnap szintén hasonló időjárásra számíthatunk, ekkor már felhőzet is alig lesz a szombati néholi gomolyfelhők után. A hőmérséklet csúcsa is marad 34-35 fok körül.

A rekkenő hőség a jövő hét elején sem csillapszik, hétfőn és kedden az Alföldön egyenesen forróság várható, miközben az eső szinte kizárt, és a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti. A kánikula szerdán is folytatódik, de a napsütést néha megzavarhatják gomolyfelhők és elszórtan zivatar, zápor is kialakulhat.