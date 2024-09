Új sikertermék: A Stanley piacra dobja a Barbie Dream kollekciót

A Barbie-film 2023-ban letarolta a világot, és az év egyik legjobb és legjövedelmezőbb mozija lett. Az alkotás rengeteg rajongót gyűjtött világszerte, akik most új szintre emelhetik az elköteleződésüket a film mellett. Érkezik a Barbie Dream Stanley Cup kollekció.

Nyolc különböző Barbie Dream Stanley Cup kerül a boltokba, korlátozott ideig / Fotó: Mattel

A Barbie Deam sorozat poharai nyolc különböző mintával érkeznek, melyek mind egy klasszikus Barbie babát idéznek meg – írta meg a Fox News.

A Stanley számít rá, hogy azonnal elkapkodják majd az új Barbie-tematikájú poharakat, így szakaszosan kezdte el árulni a terméket szeptember 16. és 20. között. Mindennap más mintázatú poharak kerülnek a polcokra.

A poharak 30 és 40 unciás kiszerelésben elérhetőek, vagyis körülbelül 0,8 és 1,2 liter közötti űrtartalmúak. A kollekció tartalma:

a Barbie x Stanley Cup,

a klasszikus 1959-es Barbie Cup,

a 60-as évek ihlette twist'n turn Cup,

a 70-es évek Szupersztár Barbie Cup,

a 80-as évek Dinamit Barbie Cup,

a 80-as évek Rocker Barbie Cup,

a 80-as évek Peaches 'n Cream Barbie Cup,

a 80-as évek Western Ken Cup.

A Barbie Dream Stanley Cupok ára 60 dollár, vagyis körülbelül 21 ezer forint.

Barbie Phone: nagy dobás kicsiknek a Nokia-Mattel-párostól

A Mattel nem elégszik meg azzal, hogy learatja a 2023-as Barbie-film babérjait, hanem addig üti a vasat, ameddig meleg. A Stanley előtt a Nokiaval is összefogott a játékgyártó és az Egyesült Királyságban piacra dobták Barbie Phone-t. A készülék egy buta telefon, amire nem lehet alkalmazásokat telepíteni és az internetelérése is korlátozott. A Barbie Phone célja, hogy a legkisebbek számára is legyen elérhető és biztonságos telefon a kínálatban.