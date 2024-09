Technológiai ékkőből tőkesúllyá válhat a GPS Amerikának – aggódni lehet, pánikra azonban semmi ok

Az elsöprő amerikai technológiai felsőbbrendűség ékes példája volt, mára viszont kifejezetten veszélyeztetett helyzetbe került miatta a világ legnagyobb katonai hatalma: a GPS 25 éve a globális helymeghatározás alfája és ómegája, a rendszer azonban távol van a sebezhetetlenségtől – ezt a tényt pedig az elmúlt évek katonai konfliktusai lépten-nyomon bebizonyítják.

A GPS-t a világ minden táján használják, közel négymilliárd embert tudhat felhasználói között / Fotó: Anadolu via AFP

Kulcsfontosságú globálisan a GPS-rendszer

A Bloomberg cikke szerint világszerte négymilliárd ember támaszkodik a GPS-rendszerre, felhasználói közt a taxisoktól kezdve a teherhajók kapitányain át a repülőgép-pilótákig mindenféle foglalkozású embert megtalálunk, a rendszer egyik, ha nem a legfontosabb felhasználási területe azonban a hadászat – ahol akár egy pár méteres pozícionálási hibának vagy egy rövid idejű kimaradásnak is katasztrofális következményei lehetnek. A lap számítási szerint a GPS-rendszer akár csak átmeneti leállása is napi egymilliárd dollár feletti kárt okozna globálisan, azokról az emberéletekről nem is beszélve, melyek a tájékozódási képesség váratlan és hirtelen megszűnése miatt vesznének el.

Akiknek viszont pontosan ennek a káosznak az előteremtése az érdekük, egyre profibban találják meg a számításukat.

A lap cikke szerint Amerika proxykon keresztüli ellenségei, kiemeltképp Oroszország és Kína az elmúlt időszakban egyre élesebbre csiszolta a GPS-rendszer megbénításának képességét: az ukrajnai harcok során például rendszeresen bénítják meg az oroszok a ukránok GPS-jeleit, vagy küldenek hamis koordinátákat az azokra váró

drónoknak,

rakétáknak,

vagy lézereknek

– de egyre többször fordul elő, hogy a Vörös-tengeren haladó teherhajókat, vagy éppen civileket szállító repülőket zavarnak össze ezekkel a módszerekkel.

A GPS-rendszer sérülékenységével természetesen az amerikai illetékesek is tisztában vannak, az M-kód névre hallgató, papíron megzavarhatatlan, titkosítottan kommunikáló katonai helymeghatározó rendszer szatellitjei közel 20 éve elkezdtek Föld körüli pályára álltni, sok földi fogadóegység azonban még mindig nem képes fogni a jelüket – az adóvevők felszerelése ugyanis drága és időigényes, így az "új" szisztéma távolról sem lenne még képes helyettesíteni a GPS-t.

Ez pedig kifejezetten nagy gond, Amerika ellenlábasai ugyanis könnyedén meglennének GPS nélkül is.

A Bloomberg forrásai szerint mind Oroszországnak, mind Kínának van olyan helymeghatározási rendszere, mely a GPS besülése esetén nyomban átvehetné annak a helyét, sőt, egy, a rendszer működését felügyelő szakértő szerint a kínai BeiDou rendszerhez mérten a GPS már most "lényegesen alacsonyabb minőségű" sok tekintetben – az ázsiai variáns ugyanis állítólag jelentősen jobb lefedettséggel bír a világ egyes részein, sőt, sok esetben sokkal pontosabb is, mint nyugati társa.