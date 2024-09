Az idő nagyon sok pénz – ezek a legdrágább luxusórák

Jó befektetés volt az elmúlt években a luxusóra, de ez nem mindig volt és lesz így

A műtárgyakat és a veterán autókat is lekörözte hozamban a luxusórák piaca az elmúlt tíz évet figyelembe véve. A jó teljesítményhez azonban a koronavírus-járvány időszakában megugró kereslet is kellett, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az árak igen hektikusan alakulhatnak a piacon. A gyártók eközben a fejlesztésekre koncentrálnak, az április közepén rendezett genfi órakiállításon számos újdonságot mutattak be.