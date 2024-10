A Megalopolisz megbukott: kérdés, hogy ezt túléli-e a legendás Coppola

Nem kérdés, Francis Ford Coppola új filmje, a Megalopolisz hatalmasat bukott, és ez nagyon nem vet jó fényt a neves rendezőre. Coppola saját zsebből fizette a film gyártását, ami nem kevesebb, mint 120 millió dollár (43,7 milliárd forint) volt – ebből az első héten mindössze csak 7 millió dollárt (2,5 milliárd forint) sikerült visszatermelni világ szinten. A nyitó hétvégén csak a hatodik helyet tudta elérni az amerikai mozikban és azóta is csak az ötödik helyre volt képes felküzdeni magát, ez pedig nagyot ront Coppola jó hírén.

A Megalopolisz egyértelműen pénzügyi bukás, ami nem vet jó fényt Coppolára / Fotó: Lionsgate

Miért bukott meg a Megalopolisz?

A rendező bár végre, 50 év után elkészítette a filmet, amit minidig is szeretett volna, de a hatalmas bukás valószínűleg megnehezíti, hogy a következő projektjére finanszírozást szerezzen. Már ehhez a 120 milliós büdzséhez is el kellett adnia hőn szeretett borászatának nagy részét, így valóban kérdéses, hogy milyen lehetőségei maradnak a rendezőnek, ha még szeretne a jövőben is filmet készíteni.

Több stúdió is azért nem karolta fel a Megalopoliszt, mert ekkora bukástól tartottak,

és most valószínűleg az sem fogja meggyőzni őket Coppola személyéről, hogy képes volt 120 millió dollárt költeni egy olyan filmre, amiben senki sem hitt és meg is bukott – írja a ScreenRant.

Most, hogy a Megalopolisz végre a mozikba került, világossá vált, miért voltak a stúdiók óvatosak a film kereskedelmi kilátásait illetően:

a film humora túl különc,

a véget nem érő filozofálás unalmas a hétköznapi nézők számára,

és a vérfertőzést érintő témák sem vonzzák a széles közönséget.

Amikor Coppola bemutatta a filmet a forgalmazóknak, ők azonnal egy biztos bukást láttak benne – ezek az aggodalmak be is igazolódtak.

Mit jelent a film bukása Coppola számára?

A rendező ugyan saját pénzéből is finanszírozhatja a további projektjeit, ahogyan a Megalopolisszal is tette, de 120 millió dollár elköltése a saját pénzéből sokkal nehezebb, mint egy óriási médiavállalat pénzét felhasználni, amelynek ez az összeg csak aprópénz. Coppola még mindig rendelkezik borászattal, amelyet eladhat, de a következő projektjeire valószínűleg a stúdiók támogatására lesz szüksége — ami a Megalopolisz bukása után még nehezebb lesz megszerezni.

A Megalopolisz olyan szempontból pozitívum a filmművészet számára, hogy jól példázza egy elszánt rendező törekvéseit,

tehát bátorítás lehet más alkotóknak is, hogy ne féljenek a bukástól, akkor is, ha pénzügyileg fájdalmas számukra. Talán nem a moziba járók széles rétegét szólította meg a film, de az, hogy az egyik legnagyobb filmes ilyen módon folytatja a munkáját, mindenesetre ünneplésre méltó.