Putyin nem tehet semmit: Kínának nem kell már az orosz olaj, két országot is talált, ahonnan nyakra-főre veszi – az amerikai szankciók működnek
A kínai nyersolajimport novemberben 4,88 százalékkal nőtt az előző évhez képest, derül ki a hétfőn közzétett kormányzati adatokból. A napi importmennyiség pedig 2023 augusztusa óta a legmagasabb szintet érte el.
A világ legnagyobb nyersolaj-importőre novemberben 50,89 millió tonna olajat hozott be, ami napi 12,38 millió hordónak felel meg, ami 5,24 százalékos növekedést jelent októberhez képest a Vámügyi Főigazgatóság adatai szerint.
Kína január és november között 521,87 millió tonna nyersolajat importált, ami 3,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A kínai Oilchem tanácsadó cég szerint azonban az állami tulajdonú finomítókban a légköri és vákuumdesztillációs kapacitás kihasználtsága októberhez képest csökkent, ami a hazai finomított olajtermelés 5,72 százalékos havi csökkenését eredményezte, 35,78 millió tonnára.
A belföldi kereslet szezonális visszaesést tapasztalt, de az Iránból és Oroszországból származó nyersolaj-ellátásra vonatkozó szankciók a nyersanyagok jelentős árcsökkenéséhez vezettek, ami növelte a finomítási árrést és arra ösztönözte a finomítókat, hogy 2026 első szállítmányát megelőzően előre importkvótát igényeljenek
– mondta Emma Li, a Vortexa vezető kínai piaci elemzője.
Kína: nem kell már az orosz olaj, más országokat talált
Kína novemberi tengeri nyersolaj-behozatala magasabb volt, mint októberben. A Kpler szállítási elemző cég szerint
- a szaúd-arábiai olajbehozatal októberhez képest 345 000 hordóval nőtt, és elérte az öt hónapja legmagasabb szintet, 1,59 millió hordót, ami annak köszönhető, hogy a kínai vállalatok jelentős mennyiségű, októberben rakodott rakományt vettek át.
- Az iráni olajszállítások októberhez képest 233 000 hordóval nőttek, és novemberben 1,35 millió hordót tettek ki, ami a Kpler szerint augusztus óta a legmagasabb szint.
Ez részben az iráni export magas volumeneinek köszönhető az előző hónapokban, részben pedig annak, hogy a vásárlók valószínűleg előre látták a novemberi nyersolaj-kvóták korai elosztását, ami arra késztette őket, hogy időben biztosítsák az ellátást
– nyilatkozta Muju Hszu, a Kpler vezető elemzője.
Az orosz tengeri nyersolaj-behozatal novemberben viszont 157 ezer hordó per nappal csökkent az előző hónaphoz képest, és 1,19 millió hordó/napra esett vissza, ami valószínűleg összefüggésben áll az állami tulajdonú finomítók amerikai szankciók miatti beszerzésének csökkenésével és azzal, hogy a korábbi független finomítók szigorú kvótákkal rendelkeztek – fogalmazott Hszu.