Ennyi volt, ötven év után bezár a magyar cég: annyira magasak lettek a fizetések, hogy nem bírta már kitermelni – több mint százan veszítik el a munkájukat

Az elmúlt időszakban a cégtulajdonosok minden erőfeszítést megtettek a Dabasi Nyomda megmentéséért, saját forrásból finanszírozva a működést és fejlesztéseket, de eredménytelenül — közölte a Dabasi Nyomda.

Dabasi nyomda: ennyi volt, ötven év után bezár a magyar cég / Fotó: Franziska & Tom Werner / Getty, illusztráció

Számos fejlesztés, beruházás és szakmai erőfeszítés ellenére egy olyan döntést kell meghoznunk, amely mindannyiunk számára rendkívül fájdalmas. Egy nagy múltú nyomda kényszerül bezárásra, amely évtizedeken át a minőség és a szakmai elhivatottság szimbóluma volt. A nyomdaipari piac szűkülése olyan környezetet teremtett, amelyben a fenntartható működés már nem volt biztosítható — magyarázták a döntést.

Dabasi nyomda: ennyi volt, ötven év után bezár

A Dabasi Nyomdánál a legutóbbi időszakban körülbelül 110 fő dolgozott – ők a bezárás következtében elveszítik az állásukat. A vállalat azt ígéri, hogy megpróbál érdemi segítséget nyújtani nekik az álláskeresésben — írta a Media1.

A Dabasi Nyomdát 1972-ben alapította a magyar állam. 1995-ben a nyomda a Reálszisztéma csoporthoz, majd 2018-ban a Central Csoporthoz került. A Central, illetve a Central Production Kft. 2018 júniusában vásárolta meg a főként könyveket, naptárakat és prospektusokat készítő nyomdát.

Hét éve senki sem gondolta volna, hogy bezárják

Pedig a 2018-as felvásárláskor még azt írták: az akvizícióval a hazai könyvnyomtatási szakma egyik legerősebb, európai szinten is sikeres és elismert szereplője kerül új tulajdonoshoz. A nyomdai szaktudás és technológiai know-how támogatja a kiadó versenyképes működését, valamint jó alapot teremthet a jövőben további könyvpiaci akvizíciókhoz is.

A felvásárláskor adott tájékoztatás szerint a Dabasi Nyomda évente közel 6 millió darab könyvet gyártott, melyet 21 ország megrendelőinek készített. Hiába, mégse sikerült tíz évig se működtetni a nyomdát.

Az Opten céginformációs rendszer szerint a nyomda 2023-ban és 2024-ben 116, illetve 114 millió forint veszteséggel zárt, de a megelőző években még nyereségesen működött: 2022-ben 218, 2021-ben 285, 2022-ben 96 millió forint hasznot ért el, illetve 2024-ben a vállalat árbevétele 3,2 milliárd forint volt.