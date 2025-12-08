Ennyi volt, ötven év után bezár a magyar cég: annyira magasak lettek a fizetések, hogy nem bírta már kitermelni – több mint százan veszítik el a munkájukat
Az elmúlt időszakban a cégtulajdonosok minden erőfeszítést megtettek a Dabasi Nyomda megmentéséért, saját forrásból finanszírozva a működést és fejlesztéseket, de eredménytelenül — közölte a Dabasi Nyomda.
Számos fejlesztés, beruházás és szakmai erőfeszítés ellenére egy olyan döntést kell meghoznunk, amely mindannyiunk számára rendkívül fájdalmas. Egy nagy múltú nyomda kényszerül bezárásra, amely évtizedeken át a minőség és a szakmai elhivatottság szimbóluma volt. A nyomdaipari piac szűkülése olyan környezetet teremtett, amelyben a fenntartható működés már nem volt biztosítható — magyarázták a döntést.
Dabasi nyomda: ennyi volt, ötven év után bezár
A Dabasi Nyomdánál a legutóbbi időszakban körülbelül 110 fő dolgozott – ők a bezárás következtében elveszítik az állásukat. A vállalat azt ígéri, hogy megpróbál érdemi segítséget nyújtani nekik az álláskeresésben — írta a Media1.
A Dabasi Nyomdát 1972-ben alapította a magyar állam. 1995-ben a nyomda a Reálszisztéma csoporthoz, majd 2018-ban a Central Csoporthoz került. A Central, illetve a Central Production Kft. 2018 júniusában vásárolta meg a főként könyveket, naptárakat és prospektusokat készítő nyomdát.
Hét éve senki sem gondolta volna, hogy bezárják
Pedig a 2018-as felvásárláskor még azt írták: az akvizícióval a hazai könyvnyomtatási szakma egyik legerősebb, európai szinten is sikeres és elismert szereplője kerül új tulajdonoshoz. A nyomdai szaktudás és technológiai know-how támogatja a kiadó versenyképes működését, valamint jó alapot teremthet a jövőben további könyvpiaci akvizíciókhoz is.
A felvásárláskor adott tájékoztatás szerint a Dabasi Nyomda évente közel 6 millió darab könyvet gyártott, melyet 21 ország megrendelőinek készített. Hiába, mégse sikerült tíz évig se működtetni a nyomdát.
Az Opten céginformációs rendszer szerint a nyomda 2023-ban és 2024-ben 116, illetve 114 millió forint veszteséggel zárt, de a megelőző években még nyereségesen működött: 2022-ben 218, 2021-ben 285, 2022-ben 96 millió forint hasznot ért el, illetve 2024-ben a vállalat árbevétele 3,2 milliárd forint volt.
A cégnél 2021 januárjában még 171 fő, 2022 szeptemberében már csak 136 munkatárs dolgozott. Tavaly decemberre visszaugrott a létszám 144 főre, azóta viszont folyamatos volt az állomány csökkenése. A Central Csoport szerint a kedvezőtlen gazdasági folyamatok és a szektorban zajló változások odavezettek, hogy a magánnyomdák végül nem tudtak versenyképesek maradni.
A cég 2024-es pénzügyi beszámolójában a veszteséges működés okaként azt jelölte meg, hogy
a minimálbér és bérminimum emeléséből fakadó bérköltség növekedését nem fedezte az árszint.
A problémát tetézte, hogy a nyomdai javítási költségek nagyon magasak. A 2023 során történt beruházások okozta költségcsökkentés ezeket a kiadásokat nem tudta ellensúlyozni.